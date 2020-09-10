Слух дня: вакцинацию от гриппа нужно закончить до 14 сентября

В Свердловской области вакцинация от гриппа сейчас задача номер один. Привить должны 2,74 млн человек. Это 60% населения области. Но это свердловским медикам вполне по силам. Проблема в том, что сделать это нужно в кратчайшие сроки.

В медицинской среде рассказывают, в этом году изменилось время, отпущенное на вакцинацию от гриппа. Показатели, которые называл в своем выступлении президент Владимир Путин, должны быть достигнуты до начала другой прививочной кампании – от коронавируса. Она, по некоторым данным, стартует уже в октябре. На этой неделе федеральный Минздрав уже сообщил, что в массовый гражданский оборот запускается вакцина «Гам-Ковид-Вак» (Sputnik V).

Велика вероятность, что Свердловская область, которая не выходит из первой десятки регионов по числу ежедневных новых случаев коронавируса, в числе первых же получит прививочный материал. А поскольку проводить вакцинацию от гриппа и от коронавируса параллельно нельзя, сроки горят. Лаг между завершением массовой прививочной кампании от одного вируса до стартом кампании от другого должен составлять как минимум пару недель, поэтому дедлайн, по информации источников «Нового Дня», медикам обозначили как 14 сентября. То есть большая часть свердловчан должна быть привита от гриппа до конца этой недели.

Екатеринбург. Другие новости 10.09.20

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