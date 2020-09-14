Слух дня: екатеринбургских учителей опрашивают о готовности привиться от Covid-19

Среди педагогов образовательных учреждений Екатеринбурга проводят опрос – готовы ли они поставить прививку от коронавируса, когда вакцина поступит в регион? Соглашаются не все.

Как говорят источники в образовательных кругах, тех, кто выражают согласие, вносят в предварительные списки. Им поставят прививку от Covid-19 в числе первых, когда вакцина поступит в Екатеринбург – не исключено, что уже в октябре.

Официально в департаменте образования и управлении здравоохранения Екатеринбурга такую информацию не подтверждают.

Сейчас учителя и врачи в числе первых прививаются от гриппа. Как известно, одновременная вакцинация от гриппа и коронавируса невозможна, между прививками должно пройти время.

Екатеринбург. Другие новости 14.09.20

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