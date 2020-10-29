Слух дня: вторую волну коронавируса в Екатеринбурге подстегнул форум 100+

Вторую волну коронавируса в Екатеринбурге мог подстегнуть форум 100+ TechnoBuild. Рост заражений, из-за которого потребовалось разворачивать дополнительные сотни коек в свердловских медучреждениях для лечения пациентов с Covid-19, пришелся как раз на конец прошлой и на начало текущей недели. Как известно, от инфицирования до проявления симптомов проходит около 3-7 дней.

Более того, источники «Нового Дня» указывают на то, что форума вообще не должно было быть. «За два дня до начала 100+ TechnoBuild Роспотребнадзор вынес предписание форум не открывать. Началось перетягивание каната – что все уже готово, что огромные деньги потрачены, что никто отменять не будет», – рассказал источник агентства в правительстве региона.

Отметим, что из ближайших крупных мероприятий в Екатеринбурге в закрытом помещении можно выделить концерт группы «Би-2» в «Екатеринбург-Экспо». Фронтмен ансамбля Лева Би-2 заразился коронавирусом, однако выступление пока не отменяют.

Екатеринбург. Другие новости 29.10.20

«Пиковую даму» без слов поставили в екатеринбургском ТЮЗе (ФОТО). / Новым главой Артёмовского стал председатель местной думы. / Свердловские власти обещают за два года восстановить экономику после ковидного кризиса. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»