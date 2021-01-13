Слух дня: первый зам Кулаченко не захотела занять ее место

Назначение и.о. министра финансов Свердловской области Александра Старкова после ухода представителя тюменской команды Галины Кулаченко может быть не только комплиментом Екатеринбургу, в администрации которого чиновник начинал свою карьеру, но и иметь другие причины.

Говорят, что Светлана Климук, первый зам Кулаченко, всегда заменявшая министра в ее отсутствие, не горит желанием взвалить на себя эту ношу. Во-первых, мало кто захочет отвечать за заложенный в бюджете-2021 предельный госдолг в размере более 160 млрд рублей – фактически финансовую могилу для области. Во-вторых, в этом году Светлане Климук исполнится 57 лет, и, по новому закону о постепенном повышении пенсионного возраста, вскоре она сможет уйти на заслуженный отдых.

Напомним, Галина Кулаченко ушла в отставку 23 декабря 2020 года по собственному желанию. Она пришла в ведомство сразу вслед за назначением на пост губернатора Евгения Куйвашева. Они вместе работали в Тюмени (Куйвашеву часто указывают на то, что он привез с собой из Тюмени множество бывших коллег).

Добавим, в январе состоится внеочередное заседание заксо, на котором депутаты одобрят назначение бывшего мэра Екатеринбурга Александра Высокинского первым замом губернатора. Будет ли в повестке утверждение министра финансов – пока точно не известно.

Екатеринбург. Другие новости 13.01.21

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