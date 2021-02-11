Слух дня: Эльмира Туканова покидает пост директора Центра развития туризма

Директор Центра развития туризма Свердловской области на днях покинет свой пост. По данным источников, предполагалось, что Эльмиру Туканову заберет на какую-либо должность в мэрию Екатеринбурга новый глава Алексей Орлов. Но не исключено, что ей предложат покинуть регион.

«Прощаемся с Эльмирой Тукановой. Желаем новых вершин. Золотая женщина», – такой пост появился сегодня в провластном телеграм-канале «Россельбан». Он анонимный, но считается близким к руководству департамента информационной политики региона.

В Центре развития туризма Свердловской области информацию об уходе Тукановой с поста директора не подтверждают: «Директор на рабочей встрече, поговорить с ней не получится, но она работает», – сообщили корреспонденту «Нового Дня».

Источники в туротрасли региона рассказывают, что слухи об уходе Тукановой курсируют последние несколько месяцев. Не исключают два варианта: экс-директора ЦРТ заберет в мэрию новый глава Алексей Орлов, либо Эльмире Тукановой подберут должность в соседнем уральском регионе. Кто займет место Тукановой в Центре развития туризма, неизвестно.

Екатеринбург. Другие новости 11.02.21

Определен весь состав общественной палаты Екатеринбурга (СПИСОК). / 444 пары поженятся 12 февраля: психолог и нумеролог рассказали о любви к красивым датам. / Некоторые рейсы в Занзибар и ОАЭ полностью распроданы: как туристы отреагировали на открытие Кольцово. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»