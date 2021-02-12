Слух дня: Мерзлякова готова сместить Левина на должности председателя официальных общественников

Уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова, по слухам, возглавит Общественную палату Свердловской области. Ей прочили место в Совфеде, но с этим, говорят, пока не складывается. Однако же политические баллы омбудсмен зарабатывала весь год: участвовала в рабочей группе по Конституции, выступала на пресс-конференциях на самые разные темы. С этим багажом она попытается подвинуть с должности председателя ОПСО Александра Левина. Слухмейкеры отмечают: Мерзлякова на этой должности выгоднее. Она посещает политических арестантов и пишет письма в их поддержку, получая плюсики в глазах общественности. Левин же в сознании общественности – дедушка, изгнанный из совета директоров ФК «Урал», который руководит Свердловским творческим союзом журналистов, не пользуясь особым уважением у сотрудников СМИ. На фоне упреков в том, что власть и общество идут в разных направлениях, такая рокировка может быть очень выгодной.

Екатеринбург. Другие новости 12.02.21

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