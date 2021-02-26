Слух дня: чиновники ждут третью волну на Урале к концу весны

Свердловские чиновники ожидают роста заболеваемости коронавирусом к концу весны, рассказал источник в оперштабе региона. Причем используется термин «третья волна». «В Европе уже идет новый рост заболеваемости, не исключено, что такая же тенденция будет и в Москве, а затем и в регионах. Предположительно, третья волна до Урала может дойти в мае или июне», – сказал собеседник агентства.

Впрочем, пока что настрой у чиновников более-менее оптимистичный – на это настраивают темпы вакцинации от коронавируса, поэтому в ближайшее время разворачивать новые койки в медучреждениях не будут, при этом госпитализировать будут только действительно тяжелых пациентов, а легким, вероятно, придется по-прежнему добиваться тестов или делать их за свой счет. «Лечение все равно симптоматическое при легкой форме, соответственно, если нет сопутствующих патологий, нет нужды и в тесте», – объяснил логику чиновников источник.

Екатеринбург. Другие новости 26.02.21

В Арамили осуждены подруги, избившие до смерти пожилую соседку из-за котенка. / К 10 утра весь Среднеуральский монастырь обыскали на 2-3 раза. / За год пандемии в Свердловской области появились четыре новых миллиардера. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»