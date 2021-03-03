Слух дня: шествие в поддержку Навального может обернуться проблемами «Атомстройкомплексу»

Депутата Константина Киселева вызвали в полицию давать объяснения его участию январских акциях протеста. Для него это будет только зарабатыванием бонусных очков в глазах оппозиции, но, говорят, аналогичные повестки могут прийти спутникам депутата. На шествии в поддержку Навального была замечена и «яблочница» Надежда Абакумова, бывшая жена Киселева, добрые отношения с которой депутат не скрывает. А она сейчас занимает должность замдиректора по девелопменту компании «Атомстройкомплекс». Также среди протестующих были замечены еще несколько топовых сотрудников застройщика. «Вопросы к «Атому» остались еще после истории со сквером. А тут – топ-менеджеры так откровенно выходят на очень неприятное для власти мероприятие. В крупном бизнесе так не принято. Чем они будут объяснять свой интерес?" – поделился источник.

В бизнес-среде обсуждают, что такие необдуманные действия подчиненных серьезно расстроили Ананьева-старшего. Он прилетал в Екатеринбург, но после акций засобирался обратно в Лондон.

Екатеринбург. Другие новости 03.03.21

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