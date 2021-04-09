Слух дня: МУПы взволнованы из-за проверки Водоканала ВЭБом

Екатеринбургские муниципальные учреждения и предприятия взволнованы из-за слов главы города Алексея Орлова о проверке Водоканала Внешэкономбанком. Успокаивающей не стала даже фраза мэра о том, что ВЭБ сам внес предложение в правительство Свердловской области и администрацию города о проведении аудита. По словам Орлова, ВЭБ проводит проверки аналогичных предприятий и в других регионах, и поэтому выступил с инициативой провести ревизию в Екатеринбурге. «Это серьезные аудиторы, мы должны понимать, какие нужны инвестиции Водоканалу, город развивается, строится много жилья, а у нас проблемы есть и с очистными, тут надо четко понимать экономику», – сказал он накануне на пресс-конференции.

После чего к проверкам стали готовиться и остальные МУПы Екатеринбурга. «Эта новость, мягко говоря, напрягла. Ждем теперь тоже проверок. И в заявление, что передачи Водоканала в концессию не будет, тоже не особенно верится», – сказал источник в одном из муниципальных предприятий.

Екатеринбург. Другие новости 09.04.21

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