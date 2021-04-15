Слух дня: Михаил Черепанов готов уйди из СОСПП

Сегодня состоится годовое общее собрание Союза промышленников и предпринимателей Свердловской области. Поговаривают, что ожидается громкое заявление – первый вице-президент СОСПП Михаил Черепанов объявит о том, что покидает пост. «Он был одним из тех, кто этот союз создавал, занимался делами с 90-х годов. Просто устал, и поэтому решил оставить должность. И дату выбрал красивую – объединение празднует юбилей, 30 лет», – обсуждают знакомые с ситуацией.

Пост вице-президента должен занять Александр Породнов, который как раз на днях ушел с должности директора Агентства по привлечению инвестиций Свердловской области.

Екатеринбург. Другие новости 15.04.21

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