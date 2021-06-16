Слух дня: недострой у цирка стал предметом торга губернатора и медников

Отношения свердловских властей и медников находятся в зоне турбулентности. На одной чаше весов имиджевый для губернатора Евгения Куйвашева проект и его отношения с крупным бизнесом, на другой – нежелание финансировать спортивные стройки. В 2023 году в Екатеринбурге пройдет Универсиада. Большинство объектов, которые строятся к этому сроку, и так были запланированы, неважно получил бы Урал право проводить Всемирные студенческие игры или нет. Первоначально в карту объектов было включено больше частных объектов, чем есть сейчас. Однако и ныне список неокончательный. До сих пор в регионе не урегулирован вопрос, будет ли использоваться как площадка для соревнований в рамках Универсиады-2023 строящаяся на месте снесенной телебашни УГМК-арена.

Первоначально заявлялось, что ее сдадут в конце 2022 года, и даже успеют провести там тестовые соревнования. Теперь полуофициальная версия иная: строительство затягивается, и арена будет сдана уже во второй половине 2023-го, то есть когда Всемирные студенческие игры закончатся. Слухмейкеры уверяют: у УГМК нет проблем с тем, чтобы сдать арену в тот срок, который заявлялся изначально. «Проблема в другом. Крупный бизнес, мягко скажем, удивлен тем, что миллиардные транши на строительство объектов Универсиады получает практически только одна компания – «Синара». При этом когда надо отчитаться о том, как здорово строят в Екатеринбурге объекты к Всемирным студенческим играм, то возят почему-то на УГМК-арену – туда Хуснуллина, например, водили. Вроде как нечестно получается. Идет некий торг, но в прямую конфронтацию, по крайней мере, до вчерашнего дня, стороны не входили», – говорит источник.

Инсайдеры утверждают, что вчерашнее заявление Евгения Куйвашева о том, что на месте заброшенной гостиницы «Дели» не будет парковки, а будет торгово-развлекательный центр, стало неожиданностью для медников, которые полгода назад устами представителей АО «Ледовая арена» сообщили о сносе недостроя и появлении на его месте парковки. «С учетом того, что никаких комментариев со стороны УГМК не последовало до сих пор, выглядит заявление Куйвашева как давление на медников. Мол, не хотите сдавать арену к Универсиаде – а мы помним, что для губернатора это имиджевый проект, – то не видать вам и парковки к 12-тысячной арене», – добавляет слухмейкер.

Екатеринбург. Другие новости 16.06.21

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