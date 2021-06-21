Слух дня: Куйвашев ищет способ заставить людей прививаться от Covid-19

Губернатор Евгений Куйвашев поставил перед своими подчиненными сложную, а может быть, даже невыполнимую задачу: за месяц привить от коронавируса 60% населения региона. Но, как показала практика, прививаться хотят далеко не все. Пока прививки поставили чуть больше 10% свердловчан.

Говорят, что отчаявшись убедить людей собственным примером, власти уже обдумывают возможность применения административного ресурса, особенно в отношении бюджетников, например, педагогов. Некоторых учителей запугивают тем, что без прививки их не пустят в школы 1 сентября. По максимуму собираются привить перед выборами членов избиркомов всех уровней.

Но как заставить привиться всех сотрудников частных предприятий, непонятно. Говорят, что в некоторых компаниях сотрудникам уже говорят «прививайся или увольняйся». Но антипрививочники идут на различные ухищрения – покупают фальшивые сертификаты о прививке или перед походом в пункт вакцинации специально повышают себе температуру или артериальное давление, чтобы врач дал им отвод.

Екатеринбург. Другие новости 21.06.21

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