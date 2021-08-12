Слух дня: в департаменте информполитики губернатора завелась «крыса»

Медиатусовка Екатеринбурга в кулуарах обсуждает, что в департаменте информполитики губернатора завелся сотрудник, «сливающий» журналистские запросы и ответы на них. «Нашли интересную информацию, отправили запрос, надо было деталь уточнить. Ответ прочитали в каком-то мутном телеграм-канале. Другая ситуация. Подняли тему, про которую никто уже полгода не вспоминал, отправили запрос. На следующий день прочитали ответ в СМИ, которое плотно сотрудничает с облправительством», – делятся журналисты.

«Самое забавное – доказательств никаких, но стоит пожаловаться кому-то из коллег, все не сговариваясь называют одну и ту же фамилию», – добавляют с иронией в обсуждениях. С одной стороны, конечно, хорошо, герой этого слуха сохраняет неформальные отношения с журналистами. Но с другой – приходится несколько перестраивать работу со всем департаментом.

Екатеринбург. Другие новости 12.08.21

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