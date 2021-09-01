Слух дня: федеральный холдинг шантажирует свердловское министерство

Ходят слухи, что федеральный холдинг «Р» через свою уральскую дочку «У» решил шантажировать одно из свердловских министерств – все ради контракта на поставку высокотехологичного оборудования. Сообщается, что «федералы» пообещали затаскать местных чиновников по судам, пока те не продавят контракт на приобретение техники. Иски уже отправлены в суды, заседания должны начаться в сентябре. Формальный повод для тяжбы, по версии истца, – то, что областные власти заключили соглашение с фирмой, «под которую» был написан контракт.

Однако, как утверждают источники, иски могут быть отозваны – если подрядчики областных властей заключат дорогостоящий договор на поставку оборудования. «Оно произведено в США, только сборка российская, и оно не нужно компании, которая будет исполнять контракт по концессионному соглашению», – утверждают источники.

Проблема заключается в том, что пострадавшими в битве чиновников, коммерсантов и «федералов» могут стать обычные екатеринбуржцы – чем дольше откладывается исполнение контракта, тем выше риски экологического бедствия.

Екатеринбург. Другие новости 01.09.21

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