Слух дня: на Урале снова собираются менять главу минздрава

В Свердловской области в очередной раз собираются менять главу министерства здравоохранения. Андрей Карлов, проработавший чуть больше года в этой должности, с июля 2020-го, не справляется с позицией функционера такого уровня. «Специалист он хороший, и в детской больнице он был на своем месте, а вот минздрав не потянул, – говорят источники в самом ведомстве. – Уровень разгильдяйства и пофигизма в министерстве сейчас просто небывалый. И равнодушия тоже, все устали. И все только и говорят, что скоро будет замена».

Причем сами министерские работники гадают, на кого же заменят Андрея Карлова. «Говорят, что собираются снова подтянуть кого-то с Тюмени или ХМАО. Здесь не осталось кандидатур», – отмечают слухмейкеры.

Екатеринбург. Другие новости 24.09.21

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