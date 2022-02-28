Слух дня: В правительстве хотят предать огласке данные митинговавших на прошлой неделе

В правительстве Свердловской области раздумывают, как прекратить протестные акции в Екатеринбурге. На время помог запрет на массовые мероприятия в регионе, однако в Белом доме, по данным источников «Нового Дня», справедливо полагают, что это может не остановить активных протестующих. Поэтому внутриполитический блок продумывает «точечные удары» по наиболее заметным персонам, которые принимали участия в несанкционированных митингах и шествиях.

Как рассказал агентству источник в Белом доме, основная масса участников – люди 14-24 лет, предполагается, что по местам их учебы и работы придут представители органов власти и будут воздействовать на митингующих через администрации школ, вузов и работодателей.

Если это не поможет, будет избрана другая тактика – данные наиболее активных участников могут предать огласке, присовокупив обвинения в том, что их курируют и финансируют из-за рубежа и тем самым выдав им «черную метку».

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