Слух дня: Уральские предприятия переходят на пиратский софт

Уральские финансово-промышленные группы переходят на пиратское программное обеспечение из-за ухода производителей с российского рынка. При этом представители крупных ФПГ не испытывают сожалений по этому поводу: на «пиратках» они сэкономят. «Мы раньше платили 250 тысяч в год за программы Adobe, а сейчас перешли на пиратские версии. Я не думаю, что это опасно с точки зрения закона – да, в последние годы за нелегальное ПО наказывали, в том числе реальными сроками. Но это было до сегодняшних событий. Уверен, ни один российский суд не встанет на сторону производителя этого софта», – рассказал источник в одной из ФПГ.

В другом холдинге также пояснили, что готовятся перейти на «пиратки». «Мы не можем себе позволить остаться без ПО вообще. Как только появятся отечественные аналоги, конечно, перейдём на них. А пока наши специалисты проверяют все возможности – пиратские версии софта тоже несут риски, так как не лишены уязвимостей, поскольку не обновляются. Однако антивирусы, в том числе российские, хорошо с этим справляются», – добавил собеседник из другой компании.

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