Слух дня: резиденты элитной новостройки удивились жадности застройщика

Владельцы квартир в элитной новостройке в самом центре Екатеринбурга удивились жадности компании-застройщика. «О скупости владельца, Ген Геныча, конечно, ходят легенды, но мы совсем не ожидали, что вот настолько. В альтернативном чате дома, где нет представителей застройщика и управляющей компании от него, жильцы обсуждают потрясающую историю – таджикам-плиточникам, которые делали облицовку коридоров, не заплатили. Попросту решили кинуть. Ну они вернулись на объект и за два часа расколотили всю дорогущую плитку Kerama Marazzi от второго до восьмого этажа. Только после этого им заплатили – дважды. Прямо как в поговорке», – рассказывают со ссылкой на чат жильцов слухмейкеры.

Удивились покупатели недвижимости в центре города и аппетитам управляющей компании, которая накануне провела первое собрание собственников жилья. «С самого начала было очень смешно – они поскупились на платную версию Zoom, поэтому в конференции могли участвовать только 100 человек. Зато когда пришла пора обсудить тариф на содержание жилья, били себя пяткой в грудь: «Это же элитный клубный дом! Это как отель пять звезд!» Что ж тогда на «Зуме» сэкономили?» – удивляется анонимный источник.

Среди будущих жильцов клубного дома растет недовольство – управляющая компания предложила тариф на содержание жилья почти 140 рублей за квадратный метр. «И на собрании, и в чатах дома обсуждают, что в аналогичных новостройках плата существенно ниже. «Форум-сити» берет около 80 рублей за квадрат, «Макаровский» – около 75 рублей. Около 95 платят в «Антаресе», но он морально устарел. Самый высокий ценник в «Ривьере» – 125 рублей за квадратный метр. А вот у нас хотят 140 рублей. Понятно, что Ген Геныч хочет сделать свой «Тихвин», и мы не против, но, во-первых, при покупке квартир называли совсем другие цены – кому 60, кому 70, кому 80 рублей за квадрат. Понятно, что ни 60, ни 70 не будет, но 90-100 – уже можно разговаривать. Во-вторых, даже «Тихвин» платит 120 за квадрат», – говорит аноним.

Со смехом, удивлением и сарказмом пересказывают жильцы диалог с представителем управляющей компании: «Он заявил, что «многие собственники не только согласны платить 140 рублей за квадрат, но и просят сделать подороже – мол, они переезжают из других элитных домов и хотят, чтобы все было ещё богаче и круче». Прямо как в анекдоте про двух новых русских, которые купили одинаковые «Ролексы», только один взял за 2000 долларов, а другой – лох – продешевил и взял за 1000. Интересно, кто это хочет платить больше?».

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