Слух дня: обыски в спорте – попытка давления на Куйвашева перед выборами

В Екатеринбурге продолжают обсуждать обыски, которые прошли в спортучреждениях на прошлой неделе. По информации инсайдеров, это попытка оказать давление на губернатора Евгения Куйвашева в преддверии новой избирательной кампании главы региона. «Коррупционный скандал с участием протеже министра спорта Леонида Рапопорта бросает тень и на Куйвашева – губернатор не уследил, что у него под боком творится. Материалы по долгам [главы исполнительной дирекции чемпионата мира по боксу Евгения] Шурманова лежали почти два года. Пару месяцев назад некоторые силы стали намекать, что папку пустят в ход. Видимо, это и произошло», – утверждают инсайдеры.

При этом они обращают внимание на то, что пять лет назад Куйвашев находился в статусе врио и был согласован в Кремле на новый губернаторский срок. Сейчас же этого еще не произошло. Более того, есть предположение, что прямые выборы глав регионов могут быть отменены (опыт назначения у Куйвашева также есть).

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