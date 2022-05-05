Слух дня: оскандалившийся глава Института физкультуры УрФУ метит в кресло Рапопорта

В Екатеринбурге стали курсировать слухи о скорой отставке главы министерства спорта Свердловской области Леонида Рапопорта. Источники в правительстве полагают, что распространять их могут интересующиеся креслом руководителя ведомства. В первую очередь, оскандалившийся недавно глава института физкультуры и спорта УрФУ Евгений Шурманов. Якобы тот желает занять кабинет на Малышева, 101.

«Под Шурманова готовили даже должность в министерстве – на общественных началах, чтобы потом, со временем, он мог претендовать на министерский портфель. Но после того как в институт физкультуры и в минспорта пришла ФСБ с обысками, а интересовал их как раз Шурманов в связи с невыплатами подрядчикам Чемпионата мира по боксу – 2019, ситуация поменялась, – рассуждает аноним. – Говорят, он затаил обиду на Рапопорта за то, что тот не прикрыл его в этой ситуации. Даже картинки с цитатами в инстаграме* постил».

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