Слух дня: госслужащим запретили ходить в отпуск с июня по сентябрь

Свердловским госслужащим запретили ходить в отпуск в период с июня по сентябрь включительно. Тем, кто уже успел написать заявление на этот период, поступили распоряжения перенести отпуск на другое время.

«Вслух, конечно, никто не говорит, но все понимают – выборы губернатора 11 сентября, поэтому и вышло такое распоряжение», – сказал областной чиновник, получивший распоряжение сверху.

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