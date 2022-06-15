Слух дня: чиновников обязали пойти в «Телеграм»

Свердловских чиновников обязали зарегистрироваться в «Телеграме» и вести там каналы – это требование касается и учреждений, которые получают финансирование из бюджета региона. Так они должны поддержать Евгения Куйвашева, который сегодня анонсировал свой телеграм-канал. Сейчас у губернатора чуть больше 3,5 тысячи подписчиков, что существенно меньше его же аудитории в другой соцсети, признанной незаконной, – там было почти 250 тысяч фолловеров.

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