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Среда, 22 июня 2022, 09:52 мск

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Слух дня: газовикам запретили ездить в загранотпуска

Работникам дочек «Газпрома», в том числе екатеринбургского подразделения, запретили ездить в отпуск за рубеж. Как рассказывают источники на предприятии, новое требование касается в основном руководящего персонала – начальников отделов и выше.

«Во-первых, это непатриотично – в нынешней ситуации везти деньги за рубеж, отдыхать можно и в России, страна большая, всем по вкусу есть курорты. Во-вторых, это просто небезопасно, никогда не знаешь, как сейчас на тебя отреагируют, узнав, что ты из России», – отмечает источник.

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