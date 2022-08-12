Слух дня: в Нижнем Тагиле ждут Шойгу из-за больших денег

Сегодня должен состояться визит главы Минобороны России Сергея Шойгу в Нижний Тагил. Его в уральском городе ждут с особенным трепетом, ведь, как сообщают источники, приезд высокопоставленного чиновника обещает городу новые финансовые вливания.

В частности, рассказывают, что Уралвагонзавод может по просьбе главы МО РФ сократить выпуск гражданской продукции – погрузчиков, буровых установок, тяговых модулей и даже собственно вагонов, чтобы увеличить объемы гособоронзаказа, а это совсем другие деньги.

Вместе с тем нижнетагильская дочка Ростеха может получить и больше влияния на происходящее в городе – после визита Шойгу может быть поставлен вопрос о смене главы Нижнего Тагила на более лояльного госкорпорации, рассказывают слухмейкеры.

Накануне Шойгу посетил Тульскую область. Сегодня в уральском городе находятся полпред президента в УрФО Владимир Якушев и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев – там празднуют 300-летие Нижнего Тагила.

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