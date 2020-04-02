Как бороться с тревогой и паникой пожилым людям – советы психолога

В условиях самоизоляции из-за коронавирусной инфекции тяжелее других психологически чувствуют себя пожилые люди старше 65 лет, находящиеся к тому же в группе риска. «Новый День» обсудил эту проблему с психологом Анной Гарбер.

– Анна Николаевна, как пожилым людям справляться с тревогой, вызванной текущими обстоятельствами, распространением коронавируса нового типа?

– То, что пожилые люди более мнительные, более эмоциональные, – это верно, они тяжелее переносят различные потрясения. Они могут тревожиться из-за того, что могут заразиться, что родные могут заразиться, что это опасно, думают, что будет с их близкими. Но есть и противоположные примеры: некоторые пожилые люди вообще не соблюдают карантин и могут поехать в магазин далеко от дома, потому что там что-то лучше или дешевле.

– Что в целом можно посоветовать пенсионерам, оказавшимся на карантине?

– Прежде всего им следует меньше смотреть новости с негативной эмоциональной окраской, соблюдать информационную гигиену, избегать неподтвержденной информации, которой особенно много в интернете. Смотреть один-два выпуска новостей в день, не больше. Создать для себя определенный режим дня: подъем, завтрак, просмотр фильма, обязательно звонок любимой дочери или сыну – в такие дни надо больше общаться с родными и близкими, тем более что многие пожилые люди освоили современные технологии, такие как скайп. А даже если нет, нужно чаще просто звонить по телефону. Общение очень важно. Есть горячие линии психологов для пожилых, есть волонтеры, к которым можно обратиться за помощью. Можно сосредоточиться на домашних делах – они находятся всегда. Кроме того, у каждого есть свое хобби. Кто-то любит вязать, кто-то – читать, кто-то – готовить. Досуг обязательно должен присутствовать. Сохранение режима дня – это опора, которая дает некую внутреннюю устойчивость в неопределенной внешней ситуации.

– А что делать, если пожилой человек зациклился, например, на уборке дома, и занимается этим часами, чтобы избавиться от тревоги? Или наоборот, целыми днями лежит на диване в апатии?

– Такое привычное занятие, как уборка, может привести к снижению тревоги в состоянии карантина. Но надо смотреть на ситуацию в целом. Если нет нарушения сна или аппетита, выраженного стойкого снижения настроения или, напротив, нарастания паники, а также обострения соматических заболеваний, беспокоиться не стоит. А вот любые крайние эмоциональные состояния, один полюс которых – полная апатия, другой, наоборот, – состояние паники, то это, безусловно, не очень хорошо. Их необходимо купировать, если они выходят за рамки нашего обычного состояния. Для этого, конечно, нужно уже обращаться к специалисту. Принимать против таких состояний медикаменты без назначения врача не стоит.

– Что делать взрослым детям, если бабушки и дедушки просят привезти к ним внуков?

– Желание увидеться с внуками, особенно, если они живут в другом городе, для пожилых людей естественно даже при обычных обстоятельствах. Сейчас накладывается тревога за их здоровье, возможно, им кажется, что где-то в маленьком городе, в сельской местности с ними внуки будут в большей безопасности, чем в большом городе. Но, возможно, среднему поколению стоит тактично объяснить им, что передвижения на дальние расстояния могут оказаться опасными.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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