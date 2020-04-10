Если работают заводы, значит, жизнь в городе есть. Интервью с мэром Сухого Лога

Город Сухой Лог уже несколько лет не выходит из областной повестки, регулярно дает СМИ поводы для новостей. Не самый большой по численности и компактный по территории – по целому ряду показателей он готов соперничать с областными городами из первой тройки. Например, по состоянию инвестиционного климата, по показателям стабильности работы предприятий. РИА «Новый День» решило обсудить с главой администрации городского округа Сухой Лог Романом Валовым, как живут промышленные центры, какую роль в их жизни, благоустроенности и развитии играют предприятия и как устоять в условиях пандемического кризиса.

– Как работают заводы сейчас, в период карантина, в связи с пандемией коронавируса нового типа?

– Это просто невозможно – просто так взять и остановить промышленное предприятие. Удивительно, что некоторые люди, выступающие с претензиями в СМИ, этого не понимают. Данные вопросы регулируются законодательством, есть нормативы, есть решения губернатора, который определяет список предприятий, продолжающих работу.

Управленческие и обслуживающие сектора сухоложских производств переведены на удаленную работу, а непрерывные производственные процессы обеспечиваются – само собой, с соблюдением всех мер безопасности: это измерение температуры работникам, дезинфекция и прочее.

А вообще в ситуации с коронавирусом руководители предприятий активно помогают городу: готовят запас масок – на случай, если их не хватит для волонтеров, и так далее. Надеюсь, вместе мы справимся и с нынешней напастью, с коронавирусом, и обойдется без остановки производств.

Как говорили мои предки, и я с этим утверждением согласен полностью: «Если работают заводы, значит, жизнь в городе есть. Как только остынут трубы – города не станет».

– Некоторое время назад в СМИ появились публикации, что жители города Сухой Лог якобы переименовали его в «мертвый» – дескать, в связи с выбросами в атмосферу. Вы, пожалуй, лучше других знаете, как с экологией обстоит дело в реальности. Как расцениваете такие акции?

– Я считаю, что эта акция – дело рук не жителей города, а, назовем их прямо, экологических экстремистов. Люди, которые давно живут в Сухом Логу, прекрасно знают, что это промышленный город. Наши предки приехали сюда, чтобы строить заводы и работать на них. Город основан вокруг предприятий, его история тесно связана с ними.

В советские времена в Сухом Логу было 11 крупных промышленных предприятий. Сегодня на территории городского округа стабильно работают 8, плюс 3 крупных сельхозпроизводителя. И на сегодняшний день ситуация в Сухом Логу нормальная. Нет поводов обвинять кого-то в выбросах, обзывать город «мертвым».

Кроме того, расположенные в нашем городе предприятия обеспечивают работой жителей, их семьи, и, что немаловажно, – они все социально ориентированы.

Поэтому коренным сухоложцам в прямом смысле обидны такие оскорбительные переименования и необоснованные претензии к промышленникам.

– А можно личный вопрос? Вы сами живете в Сухом Логу? Можете судить о состоянии экологии этого промышленного города не с позиции чиновника, а с позиции человека, который здесь живет и работает?

– И я, и мои родители, бабушки-дедушки родились и жили здесь, в Сухом Логу, их судьба была тесно связана с производством. Более того, мои мама и папа трудились на часто упоминаемом в негативном ключе Староцементном заводе (СЦЗ). И руководители многих предприятий – тоже коренные, они местные жители.

Все мы видим, что обстановка в городе нисколько не ухудшается, а, наоборот, улучшается. Статистика сегодня это подтверждает: экологическая ситуация нормальная, и если фиксируются превышения нормативов, то они связаны вовсе не с производством. Предприятия-то как раз много делают для снижения выбросов в атмосферу, и это видно даже невооруженным взглядом. Если сегодня вы зайдете на наши цементные заводы в обуви черного цвета, то и выйдете в чистой обуви, без всякого белого пыльного налета. Заводы стоят второй век и делают благое дело, и они вкладывают немало денег в экологическую безопасность.

Независимые эксперты, которых мы привлекаем для проверок, равно как и надзорные органы, фиксируют, что экологическая обстановка именно по выбросам в атмосферу предприятиями улучшается.

– А по каким показателям отмечаются превышения нормативов?

– Во-первых, сейчас Сухой Лог входит в число городов-лидеров Свердловской области по количеству автомобилей на душу населения. И в 2019 году превышения были установлены только по содержанию взвешенных веществ при исследованиях на магистралях – то есть все идет от автотранспорта.

Второй момент: мы сейчас только начинаем делать первые шаги по созданию программы озеленения городского округа. Конечно, точечно мы ежегодно им занимаемся: высаживаем деревья во дворах, парках, предприятия − на своих территориях, но такого программного, масштабного озеленения пока не делали в силу ряда причин. Многие посаженные уже давно деревья, особенно тополя, отживают свой век, имеют больной вид и не справляются с очисткой воздуха, и на их месте нужно посадить новые. Хотя внешне Сухой Лог выглядит зеленым городом, вопросом озеленения нужно заниматься очень серьезно, и мы уже приступили к выполнению этой задачи.

На совете директоров при главе города (это наш местный формат взаимодействия власти и директоров предприятий) ежеквартально обсуждаем экологические вопросы, и руководители всех промышленных предприятий с пониманием относятся к нашим требованиям.

– К вам постоянно на прием приходят жители города. Что больше всего волнует людей?

– Регулярно анализируя обращения, могу сказать, что на самом деле большинство жителей города волнуют в первую очередь жилищные вопросы, как и в других городах. На втором – состояние дорог, на третьем – вопросы ЖКХ. На четвертом-пятом − проблемы экологического характера. И чаще всего в обращениях граждан фигурируют не предприятия, которые находятся в черте города, а Рефтинская ГРЭС, которая потребляет тысячи тонн угля. Ее выбросы в атмосферу несравнимы ни с каким нашим производством. Золоотвалы, которые остаются после сжигания угля, вредны для здоровья. И над решением экологических проблем, связанных с деятельностью станции, мы также совместно работаем.

Именно с этой целью в марте мы провели общественные слушания с общественной палатой Свердловской области о том, чтобы создать зеленый пояс вокруг города. И ждем апрельского заседания Законодательного собрания Свердловской области, на котором планируется принятие решения о том, чтобы леса вокруг Сухого Лога со стороны Рефтинской ГРЭС не вырубались.

– То есть жалобы на выбросы от СЦЗ и ФОРЭСа – именно их некие «общественники» в прессе обвиняют во всех экологических грехах – от жителей вы редко слышите?

– Я их не слышу вовсе. Жалобы – это, уж простите, постановка. Сегодня всем доступна любая информация, в том числе и фейковая – и на теме экологии, на теме роста заболеваемости, подчас спекулируют люди, которые добиваются своих личных целей.

Администрацию, депутатский корпус Сухого Лога, промышленников, жителей города волнуют совсем другие вопросы – у нас немало забот даже в разрезе экологии. Нам нужно восстанавливать природу, а предприятиям – продолжать воплощать программы по модернизации, которые они уже и сейчас прекрасно внедряют: в частности, меняют фильтры на более современные, высокотехнологические.

Если уж честно признаться, раньше за этим вообще никто не следил, и экология в городе была намного хуже. Эти проблемы были всегда, но они не были в прицеле СМИ и активистов. И я на самом деле благодарен, что в Сухой Лог около 20 лет назад пришла компания ФОРЭС, благодаря которой три предприятия на территории округа восстановлены – они могли бы просто исчезнуть. А сегодня они дают рабочие места и вносят немалый вклад в социальную жизнь города.

Псевдоэкологи, что, добиваются их закрытия? А что будет с городом и жителями им, похоже, наплевать.

– Насколько зависит городской бюджет от стабильности таких производств?

– Безработица у нас – одна из самых низких в области, она составляет всего 0,67%. Городской бюджет напрямую зависит от НДФЛ, налога на доходы физических лиц, который начисляется с заработной платы. Чем выше зарплата у жителей городского округа, тем лучше пополняется бюджет. Как глава я больше всего заинтересован в занятости населения и повышении заработной платы будут работать заводы и выплачивать рабочим достойную зарплату, тогда и в городском бюджете будут средства на дороги, экологию и так далее. И, кстати, чем технологичнее предприятия, чем они меньше тратят на непроизводственные нужды, тем больше у них фонд оплаты труда, и тем это выгоднее городу и тем комфортнее условия жизни горожан.

Уровень культуры производства на сухоложских промышленных предприятиях очень высокий, у работников хорошие условия труда, и нам хотелось бы, чтобы и состояние городской среды было тоже на высоком уровне. Чтобы, грубо говоря, выходя с чистых благоустроенных заводов, люди не попадали ногой в лужу на тротуаре. И мы все вместе к этому стремимся.

– Сухой Лог сталкивался с проблемой загрязнения окрестных рек?

– У нас очень сильно зарастают реки. Из-за отсутствия экономических возможностей этим не занимались в советские и постсоветские времена, и река Пышма заросла. В этом году мы готовим проект по расчистке русла реки, чтобы выйти на согласительную комиссию, и надеюсь, что предприятия тоже нам помогут в расчистке.

А вот сточные воды ни одно городское предприятие в реки уже не сливает, они используют воду в цикле безотходного производства. Это факт!

Екатеринбург, Елена Васильева

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