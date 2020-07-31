«Население говорит – приехавших не пускать»: интервью с главой единственного района на Среднем Урале, где нет коронавируса

В Свердловской области более 20 тысяч заболевших коронавирусом, ежедневно цифра увеличивается более чем на две сотни человек. Вирус распространился на всю территорию области, «белое пятно» на карте Роспотребнадзора осталось только одно. Это Таборинский муниципальный район, отдаленная территория на востоке области, где живет менее трех тысяч человек. Причем соседние Гари, Тавда и Туринск противостоять вирусу не смогли. Как удается оставаться свободной от коронавируса территорией и что местные жители думают об ограничениях – читайте в интервью «Нового Дня» с главой Таборинского района Виктором Роененко.

Виктор Анатольевич, Таборы – единственная территория в регионе, где нет коронавируса. Как у вас это получается?

– Мы соблюдаем все требования Роспотребнадзора. У нас и жители этим озадачились, есть некоторые ограничения на приезд и выезд; мы не запрещаем приезжать, но несколько ограничиваем. Так определили на сходах граждан. У нас паромные переправы, и население говорит: если кто-то со стороны приезжает, на рыбалку или еще куда-то – не пропускать их, только с разрешения. В отдаленных деревнях они сами это контролируют. Дальше, мы неоднократно обращались к жителям, у кого родственники приезжают на лето, просили – если есть острая необходимость, пусть приезжают. Если острой необходимости нет – то лучше пусть не приезжают. Кроме этого, у нас масочный режим. Не все идеально, некоторым уже надоело маски надевать, некоторые с недоверием относятся, но основная масса людей к этому нормально относится. Потом – у нас нет общественного транспорта. Но у нас есть магазины, их можно считать местом массового скопления, Сбербанк, аптеки, это все у нас есть. Стараемся все соблюдать – везде есть антисептики, обеспечены масками, мы рейды проводим, проверяем, приглашаем руководителей (компаний), разговариваем с ними. День села у нас будет проходить (1 августа Таборам 437 лет, прим. ред.) – он будет онлайн.

Как люди к этому относятся? Одно дело ограничения терпеть в Екатеринбурге, где тысячи заболевших, другое дело у вас, где заболевших нет.

– Да надоело всем уже, устали от постоянных требований. Но дело еще в чем. В чем-то у вас хорошо, а в чем-то – у нас лучше. У нас одно-двухквартирные дома. А вышел из дома – пошел на огород, вот тут же, рядом с домом, поработал, зашел домой, посмотрел телевизор, опять вышел. Это не в квартире сидеть, в своем доме, и у всех приусадебные участки. У нас легче. К некоторым внуки приезжают и говорят: «Ну хоть вырвались из этих квартир!" Мы на природе живем, у нас другие условия. В городах многоквартирные дома, там в подъезд зашел (больной, прим. ред) – и много-много квартир захватил. А здесь никого не зацепишь. Вышел из своей квартиры – во двор, свой двор, и больше никого нет, он отгорожен. Поработал в огороде, баню протопил, и хорошо.

У вас есть дом культуры. Он не работает?

– Да, есть указ губернатора, значит, все, ориентируемся на него, все вопросы, шаги, согласовываем с Роспотребнадзором. Дом культуры не для общего посещения сейчас, но тем не менее, мероприятия готовят ко Дню села. Совсем не отмечать нехорошо. У нас поздравление выйдет через «Одноклассники», задействуем все технические возможности, какие есть.

В Екатеринбурге некоторые коммерсанты открываются, несмотря на запрет. Хотя есть риск проверки. А вы очень далеко, казалось бы, кто увидит.

– У нас, по сути дела, мало кто пострадал от ограничений. Если взять пункты общественного питания – есть две, как мы в народе их называем, забегаловки. Их прикрыли, а навынос – пожалуйста, торгуют. А что касается других сфер...арендаторы лесопромышленного комплекса у нас – их ограничения не коснулись, они как работали, так и работают. По магазинам тоже ограничений нет, у нас же они небольшие, товары смешанные, и продовольственные, и непродовольственные сразу. Отдельно промтоварных у нас нет, их держать нерентабельно. Нас ограничения особо не коснулись, потому нет какого-то рвения что-то открывать.

У вас не было вообще ни одного случая или были, но уже выздоровели?

– У нас был такой случай: таборинская женщина лежала в тавдинской больнице, и как раз в это время там в хирургическом отделении был очаг. Она лежала в хирургии, отделение закрыли, а ее увезли в Ирбит. Там ее вылечили и она вернулась домой. И она наша, но схватила в Тавде, вылечилась в Ирбите, и здоровая приехала к нам.

Но регламент есть, что делать, если у человека температура?

– Конечно. Во-первых, у нас люди проходили изоляцию: те, кто приехал из других территорий или когда к нашим в гости кто-то приехал, уехал, а после отъезда обнаружили вирус. 18 человек у нас на изоляции побывали. Но ни один случай не подтвердился. На изоляцию садят, предписание выдают, приезжает бригада медиков, берет анализы, потом повторно анализы, медики и полиция контролируют, чтоб они не выходили за территорию своего двора. У нас же двор это как квартира в городе, это своя территория. Почти два десятка человек через изоляцию прошли, но все обошлось благополучно.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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