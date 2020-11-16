Вопросы экологии и мировоззрения тесно связаны – интервью с председателем движения «Зеленый фронт» Сергеем Лоскутовым

Вопрос пандемии в 2020 году вытеснил многие проблемы на второй план. Однако люди продолжают жить и стараются как-то улучшать условия существования. Немалую роль в благополучии населения играют вопросы экологии. О том, как обстоят дела с экологической повесткой в Свердловской области, РИА «Новый День» поговорил с председателем движения «Зеленый фронт» Сергеем Лоскутовым.

– Сергей Валерьевич, как вы считаете, почему экологическая повестка с каждым годом становится все более актуальной?

– На мой взгляд, происходит переосмысление мировоззрения в целом. Проблемы экологии – это только один из маркеров, показывающих необходимость переосмысления и изменения фундаментальных, ценностных основ нашей жизни. Концепция потребления свою функцию выполнила. На мой взгляд, есть запрос на новую ценностную систему, способную сформировать новые отношения между людьми и изменить отношение человека к себе самому. В экологической сфере – это возврат к принципам зеленой экономики. Сейчас перебираются частные подходы, ориентированные на снижение негативного воздействия на природу. В этой работе необходимо обозначить конечную цель – я вижу ее гармонию с окружающим миром. Это ведь не только вопрос снижения выбросов и т.д. В первую очередь – это бережное отношение к миру и себе.

– Как пересекаются между собой проблемы мировоззрения и реальные экологические проблемы?

– На мой взгляд, существует прямая взаимосвязь этих понятий. Я работаю председателем РЭОД «Зеленый фронт». В этом году нами было направлено несколько обращений, связанных с нарушениями экологического законодательства при размещении отходов производства. К примеру, могу рассказать о деятельности предприятий молочной промышленности в Ирбитском районе. Там речь идет о размещении навоза на землях сельхозназначения. Некоторые участки находятся вблизи водных объектов – при высоком уровне грунтовых вод там создается целая совокупность факторов, ухудшающих состояние окружающей среды. Размещение отходов производства в местах с близким залеганием грунтовых вод, наличие в ряде случаев водоемов на расстоянии 50-100 метров от отходов, создает опасность загрязнения гельминтами и химическими веществами из навоза.

В теории, все предприятия должны разрабатывать проекты рекультивации загрязненных земель с обязательным получением заключения государственной экологической экспертизы. Каждая организация должна иметь необходимый комплект документов, определяющих порядок и режим использования природных объектов. Учитывая, что отходы IV класса опасности расположены на землях сельскохозяйственного назначения, вызывает сомнение факт наличия и соблюдения предписаний и правил, предусмотренных разрешительной документацией. Даже в случае временного размещения отходов производства на землях сельскохозяйственного назначения есть основания полагать необходимость проведения рекультивационных работ. В жизни же все несколько иначе происходит.

Что могут сделать надзорные органы в данном случае? Выписать штрафы, выдать предписания об устранении нарушений. Насколько они эффективны? Экономические санкции – не лучший стимул. А закрытие предприятий, выпускающих социально значимую продукцию, может привести не только к безработице, но и к более серьезным последствиям. Вот вам и связь экологических проблем и вопросов мировоззрения.

– С какими еще проблемами в области вам приходится работать?

– Часто приходится иметь дело с вопросами, связанными с мусорными полигонами. Например, на полигон часто попадают отходы, хранение которых там не предусмотрено. Или свалка выходит за пределы выделенного участка. Так, есть вопросы к полигону ТБО в Полевском – его эксплуатирует ООО «Возрождение», или полигон ТБО в Асбесте – эксплуатирует его МКП «Вторресурсы» АГО», тоже проблемный объект. Замену этим полигонам найти очень проблематично. Ближайшие объекты, где можно разместить отходы, достаточно далеко, возить туда мусор дорого. Что в итоге происходит? Эксплуатантов полигонов регулярно штрафуют. Помогает это как-то решить проблемы с мусором? Нет. В итоге население просто становится заложником обстоятельств, ведь в ряде случаев платить штрафы выгоднее, чем обеспечить соблюдение требований законодательства. Собственники бизнеса, так называемый эффективный менеджмент, ориентированы на максимальную эффективность – прибыль. В конечном счете, за такую псевдоэффективность расплачиваться будем мы, обычные жители.

Или вот такой еще пример из Полевского – поступает много жалоб, что в Северском пруду очень грязная вода. Она не годится не то чтобы руки мыть, она даже для полива непригодна. Нормы ПДК по многим позициям превышены во много раз. Северский трубный завод и Полевской криолитовый завод являются основными предприятиями, оказавшими воздействие на окружающую среду в городе. Выделить среди них виновника и понудить устранить ущерб в сложившихся обстоятельствах – невозможно. Вода в пруду так и остается в итоге грязной.

Фактически в городе складывается ситуация, когда никто ни за что не отвечает. Например, Полевской криолитовый завод прекратил существование, а с правопреемника его ничего не получить. Все это приводит к глобальной вседозволенности и безответственности.

Вот так вот выявляя и анализируя нарушения, мы делаем выводы управленческого порядка, и, в итоге, приходим к вопросам мировоззрения.

– Помогает ли российское законодательство устранять нарушения в сфере экологии?

– В ряде случаев – да, законодательство помогает. Допустим, нарушения границ выделенного земельного участка при размещении коммунальных отходов возможно устранить за счет собственника земель. В случае, к примеру, мусорного полигона в Полевском – за счет средств администрации Полевского или департамента лесного хозяйства – в зависимости от того, в чей компетенции находится прилегающий к полигону участок земли. При этом открыт вопрос о полигоне в целом. Он расположен на землях Лесного фонда. В этом случае нарушается целевое использование земли. Казалось бы, проблему можно решить? Да. Вопрос, за чей счет? Вряд ли ООО «Возрождение» заинтересовано в устранении экологического ущерба от своей хозяйственной деятельности с нарушением законодательства.

В 2018 году мы создали РЭОД СО «Зеленый фронт». В 2019 году по нашей инициативе и при содействии уполномоченного по правам человека в Свердловской области Татьяны Мерзляковой создана Конфедерация общественных объединений. У нас все больше сторонников. «Зеленый фронт» выступает организатором и участником социальных проектов, проводит разъяснительную работу, направляет обращения с целью пресечения нарушений. Я думаю, в Свердловской области нам работы хватит на много лет вперед. Надеюсь, в том числе и благодаря нам, экологическая ситуация в нашем регионе с годами будет только улучшаться.

Екатеринбург, Елена Васильева

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