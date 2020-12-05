Секс, наркотики, шахматы. Директор Уральской шахматной академии о «Ходе королевы» и женщинах в спорте

Netflix выпустил сериал «Ход королевы», главная героиня которого – женщина-шахматистка. Все происходит в 60-е, страсть ее к шахматам увязывается с эмоциональными проблемами, транквилизаторами и феминизмом. После выхода сериала «Ход королевы» в России на треть вырос спрос на шахматные доски, а Екатеринбург стал в этом лидером – ими стали интересоваться на 46% чаще. Такие данные приводит сервис «Авито». Сегодня стартует суперфинал России по шахматам, среди лучших женщин – 16-летняя спортсменка из Екатеринбурга. Накануне чемпионата «Новый День» поговорил с директором Уральской шахматной академии Альбертом Степаняном о том, изменилось ли отношение к шахматам из-за сериала и смогут ли женщины победить мужчин в этом спорте интеллектуалов.

– Подстегнет ли сериал интерес к шахматам? Стали ли родители чаще записывать детей на шахматы?

– Я сериал посмотрел, и лично мне он понравился. Говорить о том, насколько он повлиял и есть ли сейчас всплеск... Мы перешли в онлайн-жизнь, губернатор разрешил учиться девятым классам, идет разговор, что школы перейдут на очное обучение, возможно, и по нашему дополнительному образованию будут заниматься очно. Дистанционно сложно наблюдать за тем, как изменилась ситуация и отношение к шахматам. Но если смотреть, что происходит во всем мире после выхода сериала, – везде констатируют рост интереса. В фильме удалось показать игру в динамике, они показали, что это не просто какая-то статичная история, где сидят двое и друг на друга смотрят, а оказывается, это целая жизнь, и жизнь насыщенная и интересная. С точки зрения продажи продукта – я имею в виду шахматы в целом – наконец-таки впервые сделан хороший пиар шахматам.

– Сериал про женщину. Много ли сейчас занимается девочек?

– Девочек играет много, более того, у нас стартует суперфинал, впервые в истории Урала мы отобрались в женский чемпионат, выступит наша Лея Гарифуллина. 12 сильнейших женщин и 12 сильнейших мужчин будут оспаривать право называться лучшим. И в этом суперфинале с сильнейшими шахматистками – наша маленькая девочка, которой 5 ноября исполнилось 16, она будет играть с ними и попробует дать бой. Будем болеть, в гроссмейстерском центре Карпова будет организована онлайн-трансляция.

– Есть стереотип, что это мужской вид спорта, девочки не могут играть.

– Неправда. Девушки играют, и охотно и хорошо. Но очевидная вещь – мужские шахматы всегда были сильнее, одна из сестер Полгар, Юдит Полгар (венгерская шахматистка, обыгрывала Карпова, Каспарова, Карлсена и других, – прим. ред.), мы знаем, участвовала и выигрывала в мужских чемпионатах, но говорить о каком-то тотальном превосходстве [женщин над мужчинами] – пока что это из области фантастики. Нет такого. Нет таких женщин, которые бы так легко, в одну калитку, обыгрывали бы мужчин.

– Может, посмотрят сериал и появятся.

– Может быть, я повторюсь, этот сериал очень хороший пиар сделал. Споров много вызвал, конечно, особенно у профессиональных шахматистов. Некоторые высказывают недовольство тем, что показали неприглядную жизнь, что шахматисты бухают, употребляют наркотики, занимаются где попало и как попало сексом, какой-то кошмар, все не так. Хотя, по правде говоря, там про 60-е годы рассказывается, а за рубежом в те годы черт-те что творилось. Ну и что? Это первая же была часть? Я думаю, дальше надо показать, что современные шахматы изменились, стали более скоростными, и сами шахматисты – это не те шахматисты, что были когда-то. Они очень хорошо физически подготовлены, серьезно занимаются спортом.

– Я видела, что когда дети поступают в школу шахмат, они в том числе сдают нормативы по прыжкам, бегу, каким-то еще нагрузкам.

– Конечно. Сегодня шахматы коренным образом изменились, стали намного динамичнее. Тот же чемпион мира Магнус Карлсен, мы лично общались, – он в прекрасной физической форме. Сергей Карякин – тоже. Все наши шахматисты поддерживают хорошую физическую форму, потому что они испытывают тяжелейшее нервное напряжение, а партия длится по 5-6 часов, и все время надо хорошо соображать, быстро находить за кратчайшую долю секунды порою единственно верное решение. Когда организм изможден и не способен помогать игроку – это беда. Они очень за формой следят. Это надо бы показать в новых сериях. Но самое главное сделано – это сделана попытка возобновить интерес к этому уникальному действу – шахматам.

– А есть куда податься взрослым, которые не профессионалы, может быть, даже вообще не очень играют, но захотели? Есть школы для взрослых?

– Чтобы было куда приходить, кто-то должен выделить помещение. К сожалению, тот Дворец шахмат, который был подарен свердловчанам в 1983 году, на сегодняшний день как дворец шахмат утрачен, там расположилась ДЮСШ «Интеллект» (детская школа шахмат), а в детское учреждение так просто не зайдешь, не поиграешь. Обращались к губернатору, к министру спорта Рапопорту, нам выделили под размещение Дома шахматистов здание в центре. Месяц назад мы сдали проект на госэкспертизу. Затем будем искать финансирование, часть денег нам гарантировал Андрей Симановский. Думаю, к 300-летию Екатеринбурга мы все реализуем. И взрослые шахматисты получат возможность посещать шахматный дом.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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