Уполномоченный по правам ребенка Игорь Мороков выступил в областном заксобрании с инициативой создания TikTok-студий для молодежи, чтобы бороться с негативным контентом в интернете. Поскольку времени на то, чтобы раскрыть смысл предполагаемой работы с модной соцсетью, на трибуне не хватило, «Новый День» обратился за подробностями к автору инициативы. Разъяснения Игоря Морокова – в нашем интервью.

– Игорь Рудольфович, что стало поводом для такой инициативы?

– Проблема негативного контента в интернете начала нарастать еще три года назад. Блокировки групп и аккаунтов, закрытие негативных сайтов, конечно, нужны, но что делать кроме этого? Социально-педагогическая ситуация и особенности молодежной среды говорят о том, что одними запретами ничего не сделать. Подчеркну, количество преступлений, совершенных посредством сети Интернет в Свердловской области увеличилось на треть. Если в 2019 году было 142 преступления, то в 2020 году – 202.

Мы пришли к выводу, что нужен альтернативный контент. В первую очередь положительный, и самое главное – он должен быть реализован самими детьми. Чтобы дети включились в эту тему. С 2019 года был запущен проект «Я блоггер», были организованы мастер-классы для детей по технологиям изготовления видеороликов и пр. В 2020 году сбор участников всероссийского проекта состоялся в онлайне. Пять наших юных уральцев прошли мастер-классы. Ребята начали готовить свои сюжеты, размещать их на интернет-ресурсах.

У нас в регионе уже открыто 390 клубов по месту жительства – коворкинг-центров. В Пермском крае, к примеру, вообще таких нет. В других регионах в муниципальном секторе тоже. Там дети обсуждают, разрабатывают свои проекты. Приглашаются блогеры, готовые обучать детей. Самое главное, не столько сам TikTok и программы, сколько повод собрать детей вокруг себя. В глубине лежит не столько проблема противодействия негативному контенту, сколько повод общаться с детьми и не только про интернет.

– А причём здесь TikTok-студии?

– «TikTok-студия» – просто очень звучный слоган, который мы для себя зацепили и взяли на вооружение. Одним «Тик-током» мы не ограничиваемся. Этот проект будет развиваться на разных площадках с привлечением молодежи. Вопрос ведь еще и в том, насколько сейчас родители регламентируют участие детей в «Тик-токе»? Мы со своей стороны хотим придать этому вакханальному формату социально-педагогическое оформление.

Отмечу, что в среду мне позвонили из представительства TikTok в России. Медиаресурс заинтересован в том, чтобы всю позитивную кухню этого проекта рассказать прямо из первых уст. Я сформирую блок вопросов, который будет интересен для наших руководителей и молодых блогеров. И мы планируем запускать взаимодействие по этому направлению. Я считаю, что то, что мы проговорили в ЗССО, получило хороший резонанс.

– С кем конкретно будете бороться и как побеждать?

– Ясно, что мы не сможем победить негатив полностью. Мишки Квакины есть и будут, а может, и слава богу, что они есть. Чтобы тимуровцы со своими командами понимали, что делать и как им противодействовать в интернете. Интернет – это реальная сила, нужно с ней работать. Это очень сложная социально-педагогическая задача. В коворкинг-центры мы хотим затянуть тех самых Мишек Квакиных. Чтобы на этой площадке можно было разговаривать и с ними. Но делать это нужно очень аккуратно. Не дай бог пережать – уйдут.

Если мы посмотрим градацию на Квакиных и тимуровцев. Квакиных у нас процентов 10-15. Тимуров с командами, по всем подсчетам активной молодежи, – 10-20 процентов. А 65 процентов – это та категория молодежи, которая может свалиться в ту или другую сторону. Это и есть главный объект работы молодежной политики. Вся система вовлечения в формате обсуждения и создания интернет-контента, того где они бывают чаще и что им интересно, направлена именно на них и для них.

– Как, по-вашему, должен выглядеть позитивный контент и повестка для молодежи?

– Я бы не стал обсуждать тему митингов и прочего. У меня отношение к происходящему немного другое, так же, как и у Татьяны Мерзляковой (омбудсмен по Свердловской области, – прим. ред.). Если люди выходят на улицу, наша задача понять, что их подвигло? А самостоятельно планировать позитивный контент для молодежи – это наша главная беда в системе работы с молодежью. Взрослые придумывают и тащат туда детей. Эффект на выходе не самый лучший. Нужно отталкиваться от понимания детьми. Услышать их, понять и выстроить уровень доверия для поддержки их инициатив. Говорить о том, что мы завтра берем на себя обязательства построить 38 тик-ток-домов – упаси господь! «Тик-ток» сегодня живет, а завтра его не будет, будет что-нибудь другое. Этот инструментарий важно использовать здесь и сейчас.

– Кто будет финансировать данные проекты?

– Если мы хотим добиться реальных результатов, безусловно, нужны деньги. Я обсуждал эту тему с губернатором Евгением Куйвашевым два года подряд. Говорил, что этот проект нужно развивать. Активно вовлекать детей в пространство диалога и внедрять наставнические инструменты.

Вчера в общественной палате мы обсуждали проект закона о внесении изменений в закон о молодежи Свердловской области. Важны изменения в инструментарии, на мой взгляд, именно в клубах по месту жительства. В первую очередь нужно развивать кадровую политику. Очень важно, кто придет к ребятам. Сейчас УрФУ готовит таких специалистов, но они у нас не до конца востребованы.

Итогом должно стать формирование у молодежи понимания – что слушать, кого слушать, а что не нужно. Как реагировать на какие-то вещи. В конфликтных ситуациях, которые мы разбираем. В 50 процентах случаев замешан интернет. Начинается все с разговоров в чате, оскорблений, в конце это выливается в драку.

Если мы хотим работать с молодежью, нужно заходить в очень серьезное понимание этого процесса. Это объективная реальность, которую нам нельзя не рассматривать. И не только в рамках интернета. Развиваются спортивно-соревновательные мероприятия. И я не исключаю возрождения трудовых отрядов школьников. Да, это деньги, но именно на таких площадках формируются те самые качества, о которых мы говорим при воспитании молодежи.

Екатеринбург, Михаил Лежнин

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