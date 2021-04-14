«Мечта? Пока да, но мы к ней движемся». Министр соцполитики рассказал, когда жители будут получать выплаты без справок

В 2020 году из-за пандемии коронавируса выплата многих пособий в Свердловской области была продлена – без сбора справок со стороны заявителей, а «детские» деньги семьи получили вообще по одному заявлению. В будущем по такому принципу можно будет заказать огромный спектр услуг. О том, когда это случится, а также о миллиардах рублей, выделенных для помощи семьям с детьми, рассказал в интервью министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов.

– Андрей Владимирович, 2020 год был непростым для всех. Государство старалось поддержать население, особенно семьи с детьми. Как возросли расходы министерства социальной политики в 2020 году?

– Расходы возросли: по сравнению с 2019 годом – на 11 миллиардов рублей. Покажу на примере выплаты семьям с детьми от 3 до 7 лет, которые имеют доход ниже прожиточного минимума. Это новая выплата, которая появилась согласно указу президента России. Изначально предполагалось, что в 2020 году ее в Свердловской области получат 65 тысяч семей. А в итоге коронавирусный год мы закончили с показателем в 110 тысяч – это в 1,7 раза больше, чем планировали. Потому что в течение 2020 года вносились изменения в условия назначения. Например, по новым правилам, если один из родителей лишался работы и вставал на учет в службу занятости, мы его доходы в расчет не принимали. В итоге только по этой выплате мы из областного и федерального бюджетов дополнительно получили 6 миллиардов рублей.

Кроме того, через Пенсионный фонд России были прямые выплаты семьям с детьми. Если суммировать дополнительные средства, которые семьи получили через ПФР и министерство, это свыше 21 миллиарда рублей. И это только те деньги, которые выделяли сверх плана.

– Почему именно семьи с детьми получили в коронавирусный год больше всего поддержки?

– Тенденция поддержки семей с детьми в принципе отмечалась в последние несколько лет. Неслучайно ведь у нас есть национальный проект «Демография». Мы сейчас находимся на этапе спада рождаемости, государство понимает, что это проблема, что надо ее решать. В нацпроекте есть раздел «Финансовая поддержка семей с детьми», он один из самых емких. Это выплаты при рождении первого ребенка и очень серьезная поддержка многодетных семей.

Неслучайно несколько лет назад у нас появился региональный маткапитал, который по России один из самых интересных. Сейчас семья на третьего и последующего детей может получить 146,5 тысячи рублей из областного бюджета. Направления расходования этого капитала постоянно расширяются, сейчас их девять: жилищные условия, образование, лечение и даже – с недавних пор – реабилитация детей.

В 2020 году, когда случилась коронавирусная эпопея, президентом и федеральным правительством был сделан акцент на поддержку семей с детьми. И в регионе мы вводили дополнительную выплату. Всего мы перечислили 400 миллионов рублей, поддержку получили 78 тысяч семей.

Аккумулируя все меры – и региональные, и федеральные, – мы получаем развитую систему поддержки семей. Разве это плохо, если поддержка и дальше будет увеличиваться? Главное, чтобы экономическое развитие успевало и могло поддерживать социальную сферу.

– Наверное, тяжелее всех в 2020 году приходилось категории 65+. Долго действовал режим строгой самоизоляции, который только сейчас ослабили. Как министерство перестроило свою работу с пожилыми людьми?

– В 2020 году мы были вынуждены сократить либо перестроить часть той работы, что велась учреждениями социальной защиты. У нас есть дома-интернаты, пансионаты, психоневрологические диспансеры, где на постоянной основе проживают граждане пенсионного возраста, граждане с инвалидностью. Под государственным кровом в таких домах находится 7,5 тысячи граждан. И эти дома перешли с конца мая 2020 года на закрытый режим работы. Пришлось перестроить и систему управления, и систему финансирования. Персонал находился вместе со своими подопечными сменами по две недели, без выезда домой. Затем тестировали на коронавирус и запускали следующую смену. Так мы отсекали всех, у кого был положительный результат на вирус. Да, полностью вспышек не удалось избежать, но я считаю, что удалось минимизировать риски распространения коронавируса в такого рода учреждениях.

Сейчас, как только появилась вакцина, мы начали вакцинировать всех проживающих в интернатах – привито уже 90%. На этой неделе у нас выходят из закрытого режима работы два учреждения, еще пять готовятся перейти на обычный режим со следующей недели.

Еще один вид обслуживания – когда социальные работники ходят к пожилым людям домой. Всего у нас 40 тысяч таких подопечных. Эту работу мы не прекращали ни на минуту. Мы закупали средства защиты, костюмы, маски. Сейчас соцработники помогают пенсионерам сориентироваться в информации по вакцинации. И тысяча человек из этой категории уже привиты от коронавируса.

Еще у нас есть реабилитационные центры. Их работу мы во время пандемии остановили и возобновили деятельность только в сентябре-октябре 2020 года, и то только для категории младше 65 лет. Сейчас принимаем и остальных, но при условии тестирования на коронавирус либо вакцинации.

Наконец, всевозможные клубы для граждан пожилого возраста. Там много всяких направлений деятельности, связанных со спортом, культурой, туризмом, компьютерной грамотностью, иностранными языками. Попеть, поплясать – это тоже все к нам. Это важная профилактика одиночества, организация досуга для пожилых. У нас такие клубы регулярно посещали до пандемии более 60 тысяч человек. Временно работа была приостановлена в офлайне. Организационно-методический центр сделал онлайн-площадку для мастер-классов. Но там проходимость меньше. Уникальных пользователей около 5 тысяч за все время. Сейчас клубы возобновляют свою работу в привычном режиме, начинают проводить мероприятия. Люди очень этого ждали.

– В 2020 году многие выплаты были пролонгированы без заявлений граждан, а пособия для детей 3-7 лет назначались лишь по заявлению на «Госуслугах». Можно ли ожидать, что когда-то мы сможем любое пособие, любую выплату получать вот так – без сбора справок, документов, только по заявлению в личном кабинете?

– В том, что это будет, у меня есть стопроцентная убежденность. Вопрос – когда. Частично ответ нам дает утвержденная концепция Цифровой трансформации органов социальной сферы, которая была подписана премьер-министром Михаилом Мишустиным в конце февраля 2021 года. По ней планируется переход на подобную систему до конца 2025 года. Указано, что человек сможет получать услуги, исходя из жизненной ситуации. Например, стала семья многодетной, органы ЗАГС зарегистрировали третьего ребенка – и государство понимает, что семья стала многодетной. Статус будет присваиваться автоматически. После этого семья без всяких заявлений должна будет получить все, что полагается: выплаты, льготы. То же самое касается людей с инвалидностью – никуда ходить не надо, бегать не надо. Все само будет аккумулироваться в личном кабинете: возможность реабилитации, санаторного оздоровления, какой-то выплаты. Мечта? Пока да. Но мы тоже этого очень хотим.

Поймите, что это действительно очень сложный процесс. Сейчас создаются единые базы всех ведомств, чтобы все проходило по принципу одного окна. Активно развивается система ЕГИССО – Единая государственная информационная система социального обеспечения. Туда стекается информация обо всех выплатах, доходах, пенсионном, социальном обеспечении на каждого гражданина. К 2025 году до 80% всех социальных пособий и выплат в нашей стране должны будут обеспечиваться таким образом, о каком мы с вами говорим. Мы к этому движемся.

Для справки

По сравнению с 2019 годом в 2020 году количество обращений в Министерство социальной политики Свердловской области за назначением социальных выплат увеличилось практически в два раза: с 248 тысяч до 476 тысяч.

Объем кассовых расходов Министерства социальной политики Свердловской области за последние три года существенно вырос. В 2018 году на поддержку граждан потратили 42,2 миллиарда рублей, в 2019 году – 45,3 миллиарда, в 2020 году – 56,4 миллиарда рублей.

В коронавирусный 2020 год минсоцполитики и Пенсионный фонд в Свердловской области дополнительно направили 21 миллиард рублей на выплаты населению.

К 2025 году до 80% всех социальных пособий и выплат в нашей стране можно будет оформить по одному заявлению.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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