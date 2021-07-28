В год пандемии люди стали чаще умирать от наркотиков. Интервью с главным наркологом УрФО Антоном Поддубным (ФОТО)

В России в прошлом году резко выросло количество смертей от отравления наркотиками. По данным Росстата – на 60%. «Новый День» обсудил с главным наркологом УрФО Антоном Поддубным, связано ли это с пандемией и какие именно вещества спровоцировали рост смертности, а также почему уральцы стали больше пить, но меньше напиваться «до чертей».

– Антон Владимирович, в России резко возросла смертность от отравления наркотиками. Это Урала тоже касается?

– Рост смертельных отравлений есть не по всей стране, многое зависит от социально-экономического положения региона. Если мы возьмем Курганскую область, то там нет роста. В Свердловской области – на 45% больше в 2020 году, чем в 2019-м. Рост есть и в Тюменской области, и в Челябинской.

– То есть более-менее благополучные регионы. Почему так?

– Пока только предположение: Свердловская область экономически привлекательный регион. Здесь живут люди с хорошими, по сравнению с другими субъектами, возможностями заработать. А где больше денег – там больше разных соблазнов. Проще говоря, здесь выше доступность наркотиков. Это не только цена, это совокупность факторов – в том числе проще достать.

– Почему именно в пандемию такой скачок? Это как-то связано с изоляцией?

– Я думаю, связи нет. Если мы говорим о смертельных отравлениях наркотиками опийной группы – а именно по ним рост – эти наркотические вещества употребляют зависимые, для них изоляция не дополнительный мотив.

– Опийная группа – это какие?

– Героин, метадон, кодеин, карфентанил. Последний появился в 2019 году. Этот наркотик высоко концентрированный – его нужно разбавлять очень и очень сильно, какое-то совсем ничтожное количество, чтобы получить эйфорию, и, к сожалению, наркопотребители неправильно подбирали дозировку и умирали от отравления. У метадона тоже есть особенности. Существует антидот к опийной группе наркотиков – налаксон. Если человеку с передозировкой героина вколоть его, он «раздышится», все – его спасли. В случае с метадоном, если ему вколоть антидот, эффект пройдет спустя примерно сутки. На это время витальные функции нормализуются, а потом – бац – и снова будет действие опиатов на все рецепторы.

– За счет кого увеличилась смертность – кто в первый раз попробовал или уже со стажем?

– Зачастую те, кто умирают, не попадали прежде в поле зрения нашей службы, и мы не знаем, первый это для них опыт употребления или нет. Могу только предполагать, что это не новички.

– Еще про коронавирус – в прошлом году, и в этом тоже, часть коек в наркологических отделениях забирали под лечение пациентов с Covid-19. Это может быть причиной роста смертности?

– Маршрутизация пациентов с острыми наркотическими отравлениями и сейчас сохраняется, и сохранялась раньше. По приоритету вызова скорой разницы нет – когда бригаду вызывают к человеку, который находится без сознания, оператор расценивает это как состояние, угрожающее жизни. Так что с этим тоже не могу связать. Реабилитация велась, неотложные отделения мы перераспределили по другим психиатрическим больницам, в составе которых есть наркологические койки. Сейчас такая же ситуация.

– Если в Свердловской области из-за экономической ситуации больше отравлений наркотиками, должно быть, напротив, меньше увлечения алкоголем?

– Первичная заболеваемость алкогольными психозами продолжает снижаться. Мы можем делать вывод, что люди пьют, но допиваются до психозов меньше, – это ведь состояние, которое невозможно скрыть, перенести дома. Это галлюцинации, психомоторное возбуждение. Таких пациентов всегда госпитализируют в отделение неотложной наркологической помощи. Это объективные цифры, которые позволяют понять, как у нас народ пьет. Но есть и другая особенность: Свердловская область вошла в 12 субъектов России, где успешнее всего идут продажи алкоголя. Меняется потребление алкоголя – крепкий потихоньку уходит на второй план, но увеличивается употребление слабоалкогольных напитков. Чтобы допиться до психоза с пива – надо сильно постараться. Но чем оно коварно? Человек, который выпивает каждый день две-три-пять бутылок пива или одну-другую бутылку вина, рано или поздно придет к гастроэнтерологу или кардиологу, сдаст кровь или сделает УЗИ, которые покажут поражение печени. Эти врачи видят, как много болезней на фоне длительной интоксикации этанолом, и они же должны заложить зерно сомнения в голову человеку – чтобы он задумался и снизил количество употребляемого алкоголя.

– К наркологам вообще такие приходят люди, кто пьет, но не запоями, не до чертиков, кто по чуть-чуть, но регулярно?

– Приходят. Как правило, им алкоголь начинает мешать в работе или в семье. У меня был пациент, у него все хорошо, наслаждается жизнью, путешествует. Говорит: «Жену люблю, а когда выпью, не только жену». И это ему мешало, он сказал, что хочет попробовать не пить.

– Даже в таких случаях нужна помощь нарколога?

– Хотя бы психолога. Но лучше врача, который назначит медикаментозную поддержку. Кто-то ведь уже физически не может, у него возникает тяга – сформированы паттерны, например, баня-пиво. И надо разрывать этот круг.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Семен Саливанчук

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