Коронавирус против Универсиады: власти объяснили, что будет с Играми-2023

Чуть меньше двух лет остается до проведения Всемирных студенческих игр в Екатеринбурге. Летнюю Универсиаду готовит та же команда, что проводила в уральской столице Чемпионат мира по футболу – 2018, так что предстоящее мероприятие пройдет на уровне – в Екатеринбурге ждут большого спортивного праздника и гостей из разных стран мира. Внесет ли свои коррективы коронавирус, что будет с временными трибунами Центрального стадиона и смогут ли уральцы пользоваться объектами Универсиады после ее завершения, в интервью «Новому Дню» рассказал министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт.

– Сейчас строится сразу несколько спортивных объектов для Всемирных студенческих игр в Екатеринбурге и городах-спутниках. При этом спортивная отрасль испытывает мощную нагрузку из-за резкого роста цен на стройматериалы и нехватки рабочей силы. Не приведет ли это к отсрочке в сдаче объектов?

– Это исключено. И Российской Федерацией, и Свердловской областью взяты обязательства по проведению Всемирных студенческих игр на высоком организационном уровне. Сейчас все строительство идет в соответствии с ранее обозначенными сроками, вопрос находится на контроле главы региона. Я уверен, что ни по одному из них не будет никаких подвижек. Только на днях завершился официальный инспекционный визит представителей FISU в Екатеринбург, и комиссия не выявила недочетов по срокам строительства и ввода объектов.

Более того, у нас разработана программа тестовых мероприятий в каждом из спортивных дворцов и центров, которые сейчас еще находятся на стадии строительства, – перед Универсиадой в них пройдут еще соревнования.

– О каких мероприятиях идет речь?

– Мы планируем полтора десятка соревнований по тем видам спорта, которые включены в официальную программу Всемирных студенческих игр – это и дзюдо, и гимнастика (художественная и спортивная), и водные виды спорта, включая прыжки в воду, и теннис, и фехтование, и многое другое. Более того, за несколько месяцев до Универсиады «Екатеринбург-Экспо» адаптируют для мероприятий в рамках ВСИ и там пройдут тесты-симуляции с использованием всей имеющейся инфраструктуры, что-то вроде генерального прогона, если говорить театральным языком.

– А что после Универсиады? Эти объекты будут ждать, пока Екатеринбург получит право проводить какие-то еще мероприятия?

– Конечно же, нет. По поручению губернатора Свердловской области Евгения Владимировича Куйвашева разрабатывается программа наследия Универсиады, которая и обеспечит эффективное использование объектов в постсоревновательный период. Что это значит на практике? Например, на базе строящихся спортивных центров появятся ДЮСШ и подобные школы. Тот факт, что строящиеся и реконструируемые объекты находятся в разных районах города, позволит развить спортивную среду. Например, сейчас Солнечный – это спальный район, а когда там заработает Дворец художественной гимнастики, это уже будет спортивный кластер. Дополнительный импульс развития получит и Академический, так как там появятся Центр тенниса и Дворец дзюдо. Все это позволит совершить качественный рывок в проведении учебно-тренировочных занятий и соревнований по разным видам спорта, в том числе по тем, которые прежде не развивались в Свердловской области.

– Звучит здорово, но то же говорили и про Центральный стадион в контексте чемпионата мира, а по факту…

– По факту помешала пандемия, так что «Екатеринбург-Арена» была действительно недоступна для горожан, но несколько месяцев назад, когда эпидобстановка позволила, доступ на стадион открыли для любителей бега – они могут заниматься там спортом по утрам и вечерам.

– Кстати, про стадион. Что все-таки будет с временными трибунами?

– Пока что их разбирать не будут – принято решение оставить их для проведения Универсиады. На стадионе проведут церемонии открытия и закрытия Игр. И мы хотели бы, чтобы как можно больше людей могли вживую увидеть эти торжественные моменты, проникнуться атмосферой грандиозного спортивного праздника.

– Из-за коронавируса на один год сдвигаются сроки Всемирных студенческих игр в Ченду. Не сдвинутся ли они и у нас?

– Такой вариант развития событий даже не рассматривается, потому что иначе это нарушит устоявшийся традиционный календарь проведения Универсиад.

– Можно ли предполагать, что у Свердловской области после проведения Всемирных студенческих игр появится шанс чаще становиться площадкой для подобных крупных международных событий в сфере спорта, как у Казани или Сочи?

– Даже нужно. По результатам подготовки к проведению Универсиады на территории региона появятся современные спортивные объекты, будут действующие, пройдет мощная модернизация всей инфраструктуры, так что технически Екатеринбург будет готов принимать международные мероприятия любого уровня. Кроме того, в регионе благодаря чемпионату мира по футболу, «Иннопрому», а также готовящимся событиям: Всемирному саммиту спорта и бизнеса SportAccord, Чемпионату мира по волейболу среди мужчин 2022 года, Всемирной летней Универсиаде 2023 года – сформировалась крепкая, талантливая организаторская команда, которая способна провести в Свердловской области и другие крупные международные мероприятия.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 30.09.21

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