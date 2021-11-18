Как помочь малому бизнесу и инвесторам найти друг друга. Блиц-интервью с руководителем проекта «ВДело»

Чуть более года назад в Свердловской области заработала онлайн-платформа для инвестирования «ВДело». Площадка позволяет малому и среднему бизнесу и инвесторам найти друг друга. И за это время проект стал одним из самых массовых и успешных в России. «Новый День» обсудил, как этого удалось добиться, с Сергеем Федореевым, членом команды инвестиционной платформы «ВДело», руководителем представительства Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства в Горнозаводском управленческом округе.

– В чем преимущества инвестиционной платформы? Почему бы бизнесу не брать деньги в банке?

– Уникальность в том, что это первая в России инвестиционная платформа, которая создана инфраструктурой поддержки предпринимательства. Использовался опыт СОФПП, который фонд копил, выдавая льготные займы. Если сравнивать с банком, предприниматели могут привлечь средства гораздо быстрее, буквально за считанные дни. Банки долго рассматривают заявки, а у нас инвесторы сами принимают решения вкладываться или нет, без процедур согласования по множественным подразделениям внутри банков. Второе преимущество для предпринимателей – цели привлечения средств могут быть более обширными, чем в банке.

Инвесторы же могут зарабатывать вместе с опытными предпринимателями, вкладываясь в их проекты, и зарабатывать существенно больше, чем по банковским вкладам.

– Кто ваши заемщики и инвесторы?

– Фокус платформы на предпринимателях, которые не первый год на рынке, у них есть определенная репутация, то есть это не стартапы. А направления совершенно разные, львиная доля наших заемщиков – производственники. Инвестором может стать любой человек или компания. На платформе инвестор может вкладывать от 5 тысяч рублей, а в одном проекте могут участвовать десятки и сотни инвесторов. Это коллективные инвестиции или крауд-инвестиции.

– Такая поддержка в пандемию очень важна.

– Да, в прошлом году банки сократили лимиты кредитования. У нас были массовые обращения из-за того, что банки по уже открытым лимитам прекращали финансирование малого и среднего бизнеса.

– Насколько вообще проект оказался успешным?

– Лучше меня скажет статистика: мы являемся региональной платформой, наши заемщики в основном из области, но мы входим в пятерку крупнейших платформ страны по сумме выдачи займов. И у других процент дефолтности – 10-15%, а у нас он стремится к нулю. Теперь у нас задача – тиражировать опыт на другие регионы, уже есть запрос на создание подобных инструментов. Предпринимателям всех регионов требуется доступный источник финансирования их проектов.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»