Василий Мельниченко: «30% таких хозяйств, как мое, не готовы к посевной»

Ситуация в российской экономике отражается на всех ее секторах, но в одном из них, аграрном, обстановка наиболее тревожная: совсем скоро в стране начнется посевная кампания. Как готовятся к ней работники сельскохозяйственных предприятий в условиях западных санкций, повышения цен и роста ключевой ставки по кредитам, «Новому Дню» рассказал руководитель СХП «Галкинское», председатель ОД «Федеральный сельсовет» Василий Мельниченко.

– Когда ожидается начало посевной кампании в Свердловской области?

– Она начинается уже в эти дни. Ведь перед посевом надо заготавливать ГСМ, семена, получать кредиты. На данный момент 30% таких хозяйств, как мое, к посевной еще не готовы. Банки сейчас в замешательстве, хотя правительство уже принимает решение поддержать сельское хозяйство.

Сегодня мы с нашим Федеральным сельсоветом, который я возглавляю, готовим срочное обращение к правительству РФ и гражданам, потому что этот год особенный. Не добьемся перемен сейчас – потом будет поздно. Завтра мы его разошлем. Самое главное сегодня – это доступ для сельского хозяйства к кредитам. Наше предложение – давать кредиты на ГСМ с отсрочкой уплаты до следующего урожая, на удобрения – тоже до урожая, деньги у государства есть. Важно, что кредиты нам нужны уже в марте, в течение 10 дней, а в мае уже надо сеять. Потом – уже будет не надо, ничего не вырастет. Если ничего не предпринять на государственном уровне, на следующий год уже половина хозяйств сеяться не будет.

Я рекомендую правительству и губернатору расчехлить все доступные средства и направить их на помощь сельскому хозяйству, отменить какие-то шествия, выставки, другие глупые мероприятия, направить все деньги на то, чтобы аграрии в срок отсеялись. Надо учесть, что личные подсобные хозяйства уже никогда столько не вырастят, сколько было 30 лет назад, – подсобные хозяйства рухнули.

– Насколько изменились по сравнению с 2021 годом закупочные цены на семена, ГСМ, запчасти для сельхозтехники?

– ГСМ с прошлого года выросли пока на 11-12%, но явно будут расти дальше. Семена подорожали до 30-35 рублей за 1 кг, а техника просто рванула! Если раньше трактор стоил 10 млн рублей и подорожал на 12% – это уже 1 млн 200 тысяч. Стройматериалы ушли еще дальше, почти на 100% к прошлому году и еще растут.

– Изменятся ли в вашем хозяйстве площади по посеву зерновых, картофеля или овощей по сравнению с прошлым годом?

– У меня в хозяйстве заложено 1200 га под зерновые, 300 га под овощи. Уже вложили деньги в подготовку земли, но если не будет кредита – это конец, хотя раньше планировали площади увеличить. Некоторые банки работают медленно, рассматривают заявки по 2-3 месяца, дают деньги в августе – это поздно. И дают не всем, например, у заемщиков с отрицательным балансом, скорее всего, не получится. Мы в своем обращении попросим убрать эти барьеры.

– Какая ставка по кредитам вас устроила бы?

– До 5% в целом нормально, но с учетом ситуации для аграриев госбанки могли бы ее и совсем обнулить.

– Какие еще предложения будут в вашем обращении к правительству?

– Мы не были готовы к санкциям. Мы еще с питерского форума 2016 года говорим о том, что государство делает невозможным развитие малого и среднего бизнеса, особенно в сельском хозяйстве и сопутствующих отраслях, а малый и средний бизнес – это локомотив всей экономики. На днях президент тоже говорил об этом, но мертвым припарка не помогает. Мы планируем составить список людей в правительстве, которые годами чем-то занимались – сельским хозяйством, импортозамещением, но профукали его. И мы готовы назвать имена тех, кого надо поставить на их места. Надо менять кадры, прежде всего, в промышленном и сельскохозяйственном блоке.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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