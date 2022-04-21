Паломники и священники отправились за Благодатным огнем: «Уральцы – добиваются, для нас нет невыполнимого»

В ночь на четверг из Екатеринбурга в Израиль отправился специальный борт, который привезет в столицу Урала частицу Благодатного огня в пасхальную ночь. Рейс организовал Фонд святой Екатерины. В самолете – священники и паломники. Старший священник Храма на Крови отец Максим (Меняйло) перед вылетом рассказал, почему для уральских верующих так важно отправиться за Благодатным огнем на Святую землю, что делать с пасхальными свечами и какое чтение выбрать перед Светлым праздником.

– Два года подряд из-за коронавирусных ограничений Благодатный огонь на Урал привозили из Москвы, Израиль был закрыт. Какие чувства сейчас испытываете, когда понимаете, что отправляетесь к Храму Гроба Господня?

– Самое хорошее чувство – весна. Это продолжение жизни, победа над смертью, небытием. Была пандемия, и она сковала все человечество. Мы, конечно, понимали, что это все закончится, но зримый символ для нас – это привоз Благодатного огня, тем более из Израиля. Вот для меня это знак того, что все будет хорошо.

– Много ли людей из других городов из России отправляются с аналогичными миссиями в Израиль?

– Летает всегда Москва, мы практически сразу тоже начали летать. В этом году будет уже 19-й раз. На Урале живут особенные люди, которым не все равно. На Урале живут люди-максималисты. Наша с вами особенность, что для нас нет невыполнимого. Для других, может быть, кажется, что мы далеко находимся от Израиля, и это на самом деле так. Нам лететь дальше, чем к Средней Азии, дальше, чем к Москве, но мы все равно летим и даже успеваем к службе. Уральцы – добиваются, и это хорошее качество. В Евангелии сказано: «Если ты стучишь в двери, то тебе отворят». Вот это мы и делаем.

– Перед вылетом вы всегда встречаетесь с владыкой. Для чего? O чем вы говориnt?

– Традиция заключается в том, что мы у нашего духовного руководителя, митрополита, просим молитв. Это всегда очень важно. Мы приходим к старшему, берем благословение и надеемся, что Бог не посрамит нас. Мы все люди грешные, слабые, у каждого свои слабости и немощи. Через это мы надеемся, что будет превозмогающая наши слабости сила божья. Он говорит: «Братья, желаю вам хорошо и благодатно съездить. Чтобы ваша группа была дружной, чтобы вы получили духовную пользу, чтобы справились с теми трудностями, которые у вас будут, а их будет очень много, чтобы просто хватило сил, чтобы вы не бросили друг друга, чтобы группа не распалась, чтобы никого не забыли». Все это требует помощи Божьей. Мы не на свои силы надеемся, у нас есть решимость и вера, но на помощь Божью надеемся и летим.

– Почему так важен Благодатный огонь?

– Это тот огонь, который святейший патриарх Иерусалимский принимает из места воскресения Иисуса Христа из гроба Господня, той каменной плиты, на которой лежало тело Иисуса Христа перед его воскресением. Огонь, который мы принимаем и везем в своих лампадах сюда на Урал, символизирует свет, что Бог есть свет. Даже в священном писании сказано: «Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы». Свет – это жизнь, Бог – это жизнь, Бог – это вечность. И это чистота, это наше освящение через приобщение к Богу. Это насыщение светом, радостью, вечностью, жизнью нас людей земных, временных, грешных. Это главный символ воскресения Христова.

– Есть какие-то традиции или правила, определяющие, сколько надо поддерживать Благодатный огонь в храме, дома?

– Все по-разному хранят, от нескольких дней до года. Например, в нашем Храме на Крови мы его тушим только за несколько минут до того, как привозим новый. Весь год его сохраняем. Мы хотим быть приобщенными к этой святыне. Лампадка с огнем стоит на жертвеннике. Это особое место в алтаре, мы зажигаем от него все остальные лампадки, поэтому любая свечка в Храме на Крови – это свечка от Благодатного огня. Это наше желание. Все в этой жизни определяется желанием. Зачем человек в этой жизни освящает жилище, зачем он молится? Он хочет богообщения. Это одна из форм его религиозного чувства.

И во время празднования Пасхи человек хочет, чтобы эта святыня из Иерусалима пришла к нему. Это форма любви, радения, ревности духовной, старания быть причастным к чему-то большому.

– Для многих Пасха ассоциируется только с куличами и крашенками. Какой бы совет для празднования вы дали тем, кто неглубоко погружен в церковные традиции?

– Нас связывают с большими смыслами какие-то маленькие вещи и традиции. Маленькое яичко, а в нем сколько всего: семейных, религиозных, церковных ценностей. В том числе и в этом смысл праздника. Я бы посоветовал прочитать несколько отрывков из последних глав Нового завета, где рассказывается, что происходило в последние дни земной жизни Иисуса Христа. И через чтение интеллектуального и душевного к этому празднику прийти в эти дни в храм, обратиться к Богу со своей молитвой, своими словами, и праздновать это событие, потому что это касается всех. Какой бы человек ни был национальности, какой бы он ни был религии, мы все созданы Христом для вечной жизни. Как говорил Тертуллиан, древний учитель церкви: «Каждая душа – христианка». Поэтому человек радуется победе над своим небытием, над своей смертью над своим безвременьем. В воскресении Христовом мы черпаем вечную жизнь. Аминь.

***

Напомним, паломники и священнослужители вернутся в Екатеринбург в ночь с 23 на 24 апреля. Прямо в здании аэропорта частицу Благодатного огня передадут в несколько храмов Свердловской области, а затем величайшая святыня отправится в Свято-Троицкий кафедральный собор Екатеринбурга, где праздничное богослужение возглавит митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»