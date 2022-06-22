Дикий тунец и брокколи из супермаркета не сделают вас здоровее – откровенное интервью с нутрициологом о тонкостях современного питания

Одна из самых распространенных рекомендаций Минздрава и ВОЗ говорит, что для сохранения здоровья надо правильно питаться. И половина россиян* считают, что придерживаются правил здорового питания. По факту – это далеко не так. Почему брокколи не одинаково полезна для всех, сколько на самом деле овощей надо съедать, как любители полетов из зимы в лето угнетают свой иммунитет и стоит ли налегать на БАДы, «Новому Дню» рассказал нутрициолог Леонид Севрук.

– Есть рекомендация Минздрава, что надо съедать пять порций овощей в день, чтобы быть здоровым, но при этом исследования** говорят, что из-за обеднения почвы овощи и фрукты уже далеко не такие полезные, как 50 лет назад. Надо ли в таком случае гнаться за овощами?

– Нужно знать структуру питания – если человек съел три яблока, получит ли он оттуда необходимую дозу витамина С? Наверно, нет. Но у нас всех разные корзины питания. Допустим, я вегетарианец. Или даже веган. И тут я с бухты-барахты решил вдруг съесть кусок мяса, хороший такой барбекю. Или я якут, всю жизнь ел моржей, почти сырое мясо. И тут мне говорят: «Давай брокколи поешь, потому что брокколи полезна». И как вы думаете, что со мной произойдет? Наш организм не сможет все это переварить. Ему нужно время, чтобы адаптироваться. А вот какое время и сможет ли он вообще адаптироваться – это надо изучать.

Популяция разнообразна, даже в Екатеринбурге у людей разные пищевые корзины, и как найти общие рекомендации для всех? Да, мы живем в рискованной зоне, у нас нет благополучия и в корзине питания. В Испании например, зайдя в магазин, вы увидите примерно 120 видов овощей. А у нас? В США диетология, которая рассчитана на людей состоятельных, утверждает, что человек в неделю должен съедать 50 видов овощей.

– Зачем, если в них совсем мало витаминов и минералов?

–У вас есть микрофлора, которая живет в вашем кишечнике, примерно два – два с половиной килограмма, 2,5 тысячи микроорганизмов. Наш кишечник – это 60% иммунокомпетентных клеток, т.е. его микрофлора обеспечивает устойчивость в иммунной среде.

– И почему ее надо овощами кормить?

– Клетчатка. Она должна быть разнообразной, ее должны поедать микроорганизмы. Американцы говорят, что если мы потребляем в неделю 50 видов овощей, из них 20 – виды темнолистовой зелени, мы будем иметь облигатное разнообразие, которое обеспечит иммунную защиту. Поэтому в современной медицине, в современной биологии человека, питание – ключевое звено.

– Значит, какие-то общие рекомендации все-таки существуют?

– Существуют. Не делай ничего плохого, делай все хорошее. Но действительно, пищевая промышленность не предполагает заботы о вашем здоровье. Она использует пестициды, химические вещества, и это не может не влиять на наш организм. Возьмем тунец. Пищевых отравлений в тех странах, где принято его есть, навалом, хотя это дикая рыба из океана. Тогда чего мы ждем от семги, которая выращена на специальных фермах? Или от курицы, которая выращена на специальных фабриках? Конечно, там пищевая ценность будет стремиться к нулю, а насыщенность разными элементами будет несовместима со здоровым образом жизни. Поэтому я из продуктовой корзины выкидываю мидии, устрицы – все, что лежит на дне, все фильтрующее. Водоросли из Китая? Пошли вон. Но как человеку выбрать? Вы пришли в магазин «Перекресток». Я там покупаю лимон, бывает, брокколи, когда она свежая, и водичку. Больше там невозможно ничего купить.

– Тогда откуда брать витамины и минералы, если не из еды? Из добавок?

– Некоторые люди говорят: это все «жирные» американцы, им некуда деньги девать. А они тратят на это [на БАДы] и живут 80 лет. У нас живут – 65. Только 3% населения хоть как-то к этому прикасается. Но важна субстанция, важна вся культура производства БАДов. Потому что если здесь кто-то производит, то он чаще всего покупает субстанцию в Китае, подвал называет фабрикой и продает. А за рубежом есть компании, которые сами производят все необходимое, начиная с выращивания растений где-нибудь в Мексике или Уругвае, где практикуется органическое земледелие. Субстанция ведь рождается в земле, и она должна соответствовать стандартам. Поэтому вероятность высокая, что она будет работать. Поэтому я не буду покупать дженерики из Индии. Нужен мне экстракт граната – я его куплю у производителя, у которого есть плантации в Марокко на высоте 1500 метров над уровнем моря, у которого препарат будет лиофилизован при температуре -200 градусов, и ничего не нарушится при извлечении полезных веществ. Это будет дорогой препарат, но если «Мерседес» выпускать на АвтоВАЗе, то это будет «Недомерседес».

– Популярная присказка: «Климат в России создан для уничтожения вероятного противника». Но если без шуток – мы приспособлены к нему или он негативно влияет на нас?

– У нас резко континентальный климат, он меняется четыре раза в году, соответственно, четыре раза в год мы приспосабливаемся, испытываем сильный стресс, и, как правило, на этих пиках мы имеем проблемы со здоровьем, с настроением.

– Это можно как-то скомпенсировать?

– Это необходимо компенсировать. В Советском Союзе эти компенсации были. Если вы переезжали на Север, то у вас отпуск был два месяца, а не 21 день. И питание было другое, более калорийное. Понятно, что если вы приехали в мороз 40 градусов, то вам надо больше жира, больше белка. Это как с одеждой – чтобы не замерзнуть, надо побольше шапок надеть. Если вы из Сочи приехали в Норильск, вы же не будете ходить в одних трусах под северным сиянием. С питанием такая же ситуация, оно должно быть адаптивно, под время года или климат. Это не столы Певзнера, где ты получаешь все время один и тот же обедненный рацион, это просто не будет работать.

– Если человек в отпуск уезжает, он тоже должен компенсировать это с помощью питания?

– Ездить из зимы в лето, а из лета в зиму – конечно, глупость. Вы только акклиматизируетесь примерно 14-20 дней. То есть вы только адаптировались, а вам уже обратно ехать. Конечно, в таких условиях люди болеют. Вы приехали из Екатеринбурга в какое-то теплое место – и началось, сопли потекли, температура, и так далее. Как правило, сначала дети начинают болеть, а за ними и взрослые. Потом вы приезжаете обратно – и эта история снова продолжается. Конечно, в путешествия надо закладывать время на акклиматизацию, первые 20 дней у нас с организмом будет что-то происходить, а уже потом что-то наладится. Устраивать себе такой стресс добровольно… Это считается уделом людей, которые не имеют достаточного образования. Это очень резкие перемены, в том числе с точки зрения бактериальной нагрузки, ведь пищевой поток меняется полностью, и к этому тоже надо адаптироваться. Или по крайней мере знать, что будет происходить с организмом и запасаться средствами, которыми себе можно помочь.

– В медиа постоянно появляются разные исследования – можно или нельзя алкоголь, а если можно, то сколько, и может ли быть польза от этого. Тут есть какая-то золотая середина?

– Рекомендация ВОЗ – один «дринк» (это 20 г этанола) в день. Эта рекомендация связана вот с чем: когда вы поели после 12-часового голодания, у вас выделяется примерно 20 г алкоголя в кишечнике. Таким образом мозг узнал, что он поел. Поэтому это количество считается безопасным. Но, опять же, не для всех. Например, не для японцев, не для якутов, не для всех представителей финно-угорской группы. А у итальянцев бутылка вина в день – норма. Или в Германии – кружечка пива или две перед заходом домой. А в России одна из причин смертности – это алкоголизм.

И еще употребление кока-колы. Около 25 млн россиян страдают диабетом второго типа, и это благодаря сладким напиткам. Та же ВОЗ говорит, что 50 г углеводов – это предельная доза в сутки. Сокращайте количество углеводов, отодвигайте инсульт, инфаркт. Пока что мы в четыре раза больше поедаем сахара, чем европейцы. Такая у нас пищевая культура, такая традиция.

* по опросам ВЦИОМ

** Дональд Дэвис и его команда из Техасского университета изучили данные по питанию Министерства сельского хозяйства США за 1950 и 1999 годы по 43 различным овощам и фруктам и обнаружили у них «реальное снижение» белка, кальция, фосфора, железа, рибофлавина (витамин В2)

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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