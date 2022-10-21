Кому спецоперация, кому акселерация. Куда понесли деньги инвесторы после начала СВО

После начала спецоперации России на Украине, а также после объявленной в стране частичной мобилизации рынок инвестиций стал меняться. Страну покидают иностранные бизнесмены, а отечественный капитал все меньше рискует вкладываться в проекты за рубежом. Удалось ли российским инвесторам восполнить потери от ухода иностранцев, оправданна ли беспрецедентная поддержка IT-сектора и хватит ли в бюджете денег на все компенсации за вложения в местные проекты, «Новому Дню» рассказал заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.

– Что сейчас происходит с инвестициями?

– Понятно, что сфера, как и любая другая, претерпевает изменения. При этом объективно, если смотреть на цифры, мы видим, что за прошедшие полгода инвестиции в основной капитал по Свердловской области составили около 180 млрд. За аналогичный период прошлого года было 134 млрд. Что бы кто ни говорил, рост есть.

– Это то, что обсуждали на ПМЭФ, что сейчас никто не будет инвестировать за рубеж, а деньги будет вкладывать в наши проекты?

– Да, недружественные страны при первой же возможности радостно наложили лапу на российские деньги – конечно, капитал к ним не пойдет. Ему выгоднее сегодня оставаться в стране и вкладываться в отечественное. Плюс с нашего рынка, говоря на сленге, «самовыпилился» ряд иностранных предприятий, освободив ниши – и в эти ниши, где-то по своей инициативе, где-то по подсказке государства, сегодня инвестируют деньги.

– Как бизнес отреагировал на мобилизацию? Вот я глава предприятия – мне, с одной стороны, надо инвестировать в развитие, с другой – зачем, если есть риск, что у меня половину сотрудников заберут? Есть сигналы с мест о сворачивании инвестпроектов?

– Конечно, в нынешней ситуации есть определенного рода риски. Ряд инвестпроектов начали пробуксовывать из-за проблем с поставками оборудования, связанных с санкциями. Например, есть предприятие, собиравшееся запускаться в определенные сроки. Но не вышло: не смогли получить станки. Такие истории были, отрабатывались в ручном режиме. В том числе – через наше МИВЭС, Торгово-промышленную палату, через федеральные каналы, например, Минпромторг, через налаживание параллельного импорта. Наша команда мининвеста тоже подключалась к помощи проектам, имеющим статус приоритетных. Мы – как регион – оказываем меры стимулирования: преференции налоговые, имущественные, регуляторные и так далее.

– Несколько лет назад одним из критериев оценки муниципальных образований были именно инвестпроекты. А сейчас? Есть выдающиеся инвестпроекты в территориях?

– Мы согласовали и направили в Минэкономразвития заявку на создание дополнительных двух очередей особой экономической зоны «Титановая долина» – в Алапаевске и Сысертском районе. Там есть крупные инвесторы, готовые построить современное предприятие по электрометаллургическому профилю и предприятие по массовому производству товаров народного потребления. Объем инвестиций – десятки миллиардов. Вокруг этих якорных резидентов этой инфраструктуры, конечно, приземлятся компании схожего профиля из числа малого и среднего бизнеса. Итого – колоссальный инвестиционный эффект для конкретных муниципалитетов и для региона в целом.

Есть другие крупные инвестпроекты, важные для конкретных территорий. На площадке ТОСЭ в Верхней Туре компания «Синергия» реализует масштабный проект в части лесопереработки, инвестор уже на сегодня вложил в площадку 8,5 млрд рублей. Рядом уже в Нижней Туре ведется освоение Северно-Калугинского меднонколчеданного месторождения. Инвестпроект Туринской горнорудной компании объемом более 1 млрд рублей. За оперативным запуском производства форматной офисной бумаги на ЦБК в Туринске наблюдала вся страна. И я могу перечислять таких примеров очень много, достаточно посмотреть те инвестпроекты, которые сегодня находятся на сопровождении нашего АПИСО (Агентства по привлечению инвестиций Свердловской области, – прим. ред.)

– А что с выживаемостью инвестпроектов?

– Есть такой инструмент – Региональный инвестстандарт. С конца этого года по нему нашей работе с инвесторами будут давать оценку, помощь в запуске и реализации проекта будут оказывать на федеральном уровне. Эту тематику курирует первый вице-премьер правительства России Андрей Белоусов. Как раз с точки зрения сопровождения инвестпроектов, комфорта, сроков и, собственно, качества их реализации. Это не просто про отчетность, но и, например, про сокращение сроков согласований, про взаимодействие с надзорными органами и ресурсоснабжающими организациями. Уже в конце октября мы должны будем отчитаться о внедрении элементов инвестстандарта.

Мы запустили инвестиционный портал Свердловской области. Безусловно, его нужно будет дорабатывать, интегрировать с Региональной геоинформационной системой. Но в перспективе это продукт, понятный инвестору: он на инвесткарту зашел, в несколько кликов ввел параметры, например, обозначил отрасль, участок, требуемую инфраструктуру – и увидел конкретные точки на карте. Чтобы докрутить эту историю требуются время и определенные вложения, но в век цифровизации это логично, что инвестор в несколько кликов сможет понять, где ему разместиться, кому принадлежит земельный участок – государственный или частнику. А дальше уже подключается АПИСО, которое поможет инвестору пройти этот путь. И опять же в рамках регинвестстандарта он будет понимать и по срокам.

– Что регион может предложить инвестором с точки зрения реальной финансовой поддержки?

– Сегодняшние бюджетные реалии в принципе диктуют другие правила. Меры не прямой финансовой поддержки, а так называемый инструментарий инфраструктурного меню. Сейчас внедряется заново механизм соглашения защиты поощрения капиталовложений (СЗПК). Думаю, он будет достаточно популярен, так как это возможность возмещения затрат на инфраструктуру и стабилизации условий для инвесторов. В том числе подписание соглашений о неизменности условий работы – льготы, документы техпланирования, ставки аренды земельных участков. То есть это гарантия того, что пока инвестпроект реализуется, никакие условия не меняются.

Вторая составляющая СЗПК – это возможность компенсации. Например, предприятие построило какую-то нужную инфраструктуру, дорогу или водовод, но при этом на эту инфраструктуру может сесть ближайший жилой микрорайон или ряд других предприятий, тогда создатель инфраструктуры получает частичную компенсацию.

– Это будет носить заявительный характер – сначала согласование, а потом компенсация?

– Сначала заключение соглашения о защите поощрения капиталовложений, регион его подписывает с инвестором. Это пока свежий пример, в прошлом месяце премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал документ о том, как этот механизм будет функционировать, а мы ждем делегацию Минэкономразвития, которая приедет к нам как к одной из пилотных территорий, чтобы показать им реальные примеры, которые уже сейчас готовы идти на СЗПК. В этом плане пионерами будут проект «СМАКа» на Кольцовском тракте, где строят новое производство и компания «Мовиста», запустившая трамвай Верхняя Пышма – Екатеринбург.

– А денег в бюджете хватит, чтобы компенсировать все эти затраты? Есть прикидки, сколько денег в год нужно на это направление?

– Зависит от многих факторов.

– Как дела со стартапами? Не все уехали в Казахстан?

– У меня нет таких сигналов от IT-компаний, с большинством из которых я встречаюсь и общаюсь регулярно.

Нужно еще учитывать, что айтишники вообще ребята мобильные. Сегодня он с ноутбуком работает на Дальнем Востоке, завтра в Ереване, послезавтра у нас. У Свердловской области как региона при этом есть реальные преимущества – мы цифровой регион, начиная от сильной образовательной базы и заканчивая большим количеством предприятий в этом сегменте. Кроме того, заметил, что айтишники такой народ, что далеко не всегда во главу угла ставят исключительно прибыль. Вне зависимости от системы финансовой мотивации они могут внезапно исчезнуть, отправиться путешествовать, а потом также неожиданно появиться. Потому что помимо денег им важна заинтересованность в конкретном проекте, степень того самого вау-эффекта. Мы помогаем сейчас компании «СКБ-Контур» в создании кластера «Контур-парк», который получил статус приоритетного инвестпроекта. Это строительство IT-парка на территории в 16,8 га, в котором смогут сесть «малыши»-стартапы, и потом они будут обеспечены не только местом, где они могут приземлиться, но и возможностью работать с тем же «СКБ-Контуром» и другими крупными компаниями и вообще с промышленными предприятиями Свердловской области.

Это еще и образовательный проект. Планируется, что ежегодно там будут обучаться около 5 тысяч человек. Похожие проекты реализует Сбер. «Ростелеком» с приходом на пост местного руководителя Ивана Пичугина тоже активнее ведет подобную работу, да и многие другие. Есть и еще заинтересованные инвесторы, желающие реализовать нечто подобное у нас в регионе, сейчас мы в стадии переговоров. Плюс проект губернатора Евгения Куйвашева «Кампус», важная часть которого охватит как раз вопросы подготовки квалифицированных кадров для цифровой экономики. Потому что хороших специалистов не хватает, их нужно готовить, развивать. По прогнозам, которые нам обозначил председатель правительства России Михаил Мишустин, к 2030 году доля цифровой экономики в мировом ВВП будет занимать не менее 50%. Это колоссальный вызов – но и большие перспективы.

– Если мы говорим, что айтишники мобильные и им неважно, где они находятся, могут работать из любой точки мира, то зачем тогда все это – IT-ипотека, отсрочки от армии?

– Важно, чтобы все эти кадры работали с предприятиями Свердловской области. Если он здесь выучится, пройдет практику, обзаведется семьей и жильем, то высока вероятность, что он и дальше жить захочет здесь и будет взаимодействовать с предприятиями нашего региона. Привязывать за руки за ноги айтишника никто не будет, чтобы он никуда не уехал. Наша задача – создать комфортные условия.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»