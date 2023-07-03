«Малый и средний бизнес – база для Свердловской области»: вице-губернатор Дмитрий Ионин рассказал об «Иннопроме» и поддержке предпринимателей

Количество уральцев, занятых на малых и средних предприятиях Свердловской области, с начала года выросло на 32 тысячи человек. Сегодня в секторе МСП занято более трети трудоспособного населения региона. В рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» власти помогают бизнесу не только пережить непростые времена, но и развиваться и масштабироваться. О мерах поддержки МСП и «Иннопроме» «Новый День» поговорил с заместителем губернатора Свердловской области Дмитрием Иониным.

– Скоро в Екатеринбурге пройдет «Иннопром». На стенде Свердловской области будет представлено 35 предприятий. Есть ли среди них малый и средний бизнес?

– Я думаю, что не пойду против истины, если скажу: с каждым годом все больше субъектов МСП участвуют в «Иннопроме». В этом году на стенде Свердловской области будут две тематические экспозиции, объединяющие несколько компаний по приоритетным проектам губернатора, в частности, по «Сухому порту» и «Кампусу». Среди них есть средние и малые предприятия. Это компании, работающие в сфере промышленного производства, машиностроения, медицины, IT и так далее.

Мы понимаем, что для МСП «Иннопром» – это отличная возможность с точки зрения завязывания контактов с контрагентами, выстраивания операционных цепочек с крупными предприятиями, с госкомпаниями. Например, весной мы принимали участие в выездном «Иннопроме» в Узбекистане, там была делегация более чем из 50 субъектов МСП, мы провели 80 встреч с контрагентами. Одно дело, когда предприятие пытается самостоятельно выйти на рынок другой страны, и совсем другое дело – когда для бизнеса власти организуют мероприятия на республиканском уровне. Это помогает продвигать продукцию.

Кстати, про госкомпании. В 2022 году количество субъектов МСП, поставляющих продукцию госкомпаниям, увеличилось на 67% – с 5600 до 9500. По динамике мы первые в УрФО и четвертые в России. Такая задача была поставлена губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым, и она выполнена, что было высоко оценено первым зампредом правительства России Андреем Белоусовым.

– За счет чего удалось достичь такого роста?

– Во-первых, напомню, что в Свердловской области реализуется нацпроект «Малое и среднее предпринимательство». Губернатор Евгений Куйвашев поручил решать все проблемы бизнеса как комплексно, так и в ручном режиме. Поэтому по увеличению поставок госкомпаниям была многосторонняя работа. Это и информирование, и помощь выйти на крупного заказчика. Например, какой-то холдинг в рамках импортозамещения ищет конкретный агрегат или деталь. Отдельно субъект МСП не может ее произвести, но он производит одну комплектующую, а другой субъект – вторую. Мы несколько субъектов МСП собираем в кооперационную цепочку, и на выходе получаем нужный холдингу агрегат, а малые и средние предприятия становятся поставщиками для госкомпаний. Таких примеров много.

Конечно, этому способствует тот факт, что процесс импортозамещения у нас не останавливается. Большой спрос на местные IT-продукты, поскольку идет замещение программного обеспечения, усиление информационной безопасности. Спецодежду шьют, расходники поставляют. Словом, здесь задействованы подавляющее большинство отраслей МСП.

– Кстати, какие сферы МСП в последние два года показывают наибольший рост?

– По количеству субъектов МСП в Свердловской области на первом месте – строительство, на втором – торговля, на третьем – промышленность. Плюс большой рост показывает сфера гостеприимства. За последние годы люди привыкли к путешествиям «в пределах бака бензина». Объективная реальность, что туристская инфраструктура пока не поспевает за спросом. Но этот сегмент сейчас очень быстро растет, в том числе благодаря существенной федеральной поддержке по линии Минэкономразвития России.

А по обороту в сфере МСП на первом месте по итогам 2022 года – торговля (+46%), на втором – промышленность (+18%), на третьем – строительство (+12%).

– Насколько я знаю, по количеству субъектов МСП мы вышли на допандемийный уровень?

– Мы его уже перепрыгнули. На начало 2023 года была 201 тысяча субъектов МСП – как до пандемии. А сейчас их уже 207 тысяч, плюс 207 тысяч самозанятых. Причем есть неверный стереотип, что бизнес – это исключительно про большие города. Да, у нас 60% субъектов МСП в Екатеринбурге, но остальные 40% – в других городах области. И география стабильна, бизнес не мигрировал в областной центр. По доле субъектов МСП в торговле лидируют Каменск-Уральский и Нижний Тагил, по промышленности – Березовский, Верхняя Пышма, Первоуральск.

Количество занятых на малых и средних предприятиях Свердловской области с начала года выросло на 32 тысячи человек, и сегодня здесь 936 тысяч работников – это более трети всего трудоспособного населения региона. Поэтому мы обязаны холить и лелеять МСП, потому что этот сектор, в чем-то не менее, чем крупная промышленность, – база для Свердловской области.

– Какие меры поддержки оказывает регион малому и среднему предпринимательству?

– Мы очень плотно взаимодействуем с Федерацией в рамках нацпроекта «МСП». Понятно, что остро стоит вопрос доступа к финансовой поддержке. Оператором по этому вопросу является Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства. И чаще всего предприниматели обращаются именно за их займами. Напомню, можно взять до 5 миллионов рублей по ставке рефинансирования ЦБ, сегодня это 7,5%. Это дешевые деньги, которые, естественно, бизнесу нужны. И запрос на эту услугу огромный. В 2022 году у нас было 2127 заявок, мы смогли выдать только 899 займов. Надеемся, что рано или поздно Федерация решит докапитализировать СОФПП.

Кроме того, СОФПП выдает гарантии, под которые МСП могут взять кредит в банке. В 2022 году выдали поручительств на 5 миллиардов рублей, под эти гарантии предприниматели привлекли 12,5 миллиарда рублей. Рост по поручительствам в том году составил 190%.

Есть программы для начинающих: «Стартуй уверенно», «Быстрый старт». Помогаем от идеи до запуска бизнеса понять все процессы, рассчитать бизнес-план, просчитать риски и так далее. Есть еще десятки нефинансовых мер поддержки: обучение, стартап-программы и многое другое. В 2022 году курсы СОФПП прошли более 6000 человек. В ТЦ Veer Mall дизайнеры бесплатно выставляют свои вещи. В «Сима-ленде» помогали предпринимателям попасть на полки. Сейчас запускаем аналогичные проекты еще с рядом торговых компаний.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»