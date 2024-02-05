Обеспеченные граждане могут включиться в борьбу с абортами, адресно помогая женщинам, которые боятся рожать из-за бедности Интервью с Анатолием Меренковым, доктором философских наук, профессором кафедры прикладной социологии Уральского гуманитарного института УрФУ

В 2021 году в России было зарегистрировано порядка 500 тысяч абортов, в том числе около 800 абортов у подростков до 14 лет и 110 тысяч – у женщин от 15 до 19 лет. Профессор кафедры прикладной социологии Уральского гуманитарного института УрФУ, д.ф.н. Анатолий Меренков считает, что вовремя оказанная материальная и моральная поддержка может существенно снизить этот показатель, и предлагает неравнодушным гражданам включиться в борьбу за сохранение жизней будущих детей. Как это можно было бы сделать, он рассказал в интервью нашему агентству.

– Как побудить беременную женщину, находящуюся в сложном материальном положении, отказаться от аборта и сохранить ребенка? Могут ли что-то сделать для этого рядовые граждане?

– Да, могут, и я предлагаю следующее. Обратиться к рядовым гражданам, которые имеют доходы, позволяющие сравнительно небольшую их часть направить на адресную финансовую помощь женщинам, готовым в этом случае отказаться от аборта и сохранить ребенка. По данным статистики, 5,7% трудоспособного населения страны имеют доходы на одного человека в 7-15 и более раз превышающие прожиточный минимум по региону. Таких в стране более 5 млн. человек. Это не только представители среднего и малого бизнеса, но и граждане, чей труд высоко оплачивается: руководители предприятий, организаций, органов власти, высококвалифицированные специалисты.

Размеры добровольной ежемесячной денежной помощи от таких граждан предлагается соотносить с той, которую оказывает государство: 50% прожиточного минимума по региону при постановке женщины на учет по беременности и 100% на период ухода за ребенком до достижения им 1,5-2 лет и получения места в ясельной группе детсада. К этому времени женщина может найти работу, позволяющую самостоятельно обеспечивать себя и ребенка, продолжая получать поддержку государства.

– Сколько нужно найти граждан, согласных лично включиться в решение проблемы снижения абортов?

– Если исходить из данных исследований, 40-50 тысяч жительниц страны, имеющих доходы ниже прожиточного минимума, при наличии дополнительной финансовой поддержки могут принять решение о сохранении беременности. Таким образом, соотношение граждан, теоретически способных оказать такую поддержку, и нуждающихся в ней составляет 100 к 1. Среди занимающихся такой формой благотворительности найдутся и те, кто готов помочь одновременно 2-3 женщинам.

– Как предлагаете организовать взаимодействие двух сторон?

– Оно включает, во-первых, формирование банка данных в каждом регионе о гражданах, которые считают решение проблемы снижения абортов значимой не только для страны, но и для них лично. Они хотят, чтобы еще один ребенок появился на свет благодаря их содействию. Во-вторых, получение от медицинских учреждений информации о женщинах, согласных отказаться от аборта при получении дополнительной финансовой поддержки. В-третьих, заключение соглашения, в котором фиксируются размеры и порядок ежемесячных выплат, возможность получения благотворителями информации о состоянии здоровья ребенка, его развитии. Каждая сторона добровольно берет на себя обязательства выполнения этих условий на основе честности, взаимного доверия. Отсутствует осуждение поведения, которое привело к появлению незапланированной беременности. Благотворитель ориентирует на успешное преодоление временных трудностей, морально поддерживая усилия по обретению самостоятельности.

– Если по каким-то причинам стороны не смогут продолжить выполнение того, что указано в соглашении, что делать?

– Если женщина отказывается давать сведения о здоровье ребенка, его развитии, то перестает получать помощь. Когда оказывающий ее гражданин по тем или иным причинам не может продолжить ее предоставлять, то человека, готового ею заниматься, находят в банке данных о желающих включиться в проект по снижению абортов. В связи с этим возникает необходимость в качестве первого шага получить согласие хотя бы от 50-70 человек в регионе о готовности участвовать в реализации проекта.

– Что могут сделать для осуществления проекта медицинские учреждения?

– В процессе работы с теми, кто принял решение сделать аборт, медицинские работники предлагают им сохранить беременность, родить ребенка, приняв предложение граждан, готовых оказать им дополнительную финансовую помощь. Женщины, согласные на этих условиях отказаться от аборта, посылают сообщение об этом на сайт, эл. почту благотворителей, ведущих реестр лиц, принимающих участие в проекте. Среди них находят в течение 5-7 дней людей, готовых заключить соответствующее соглашение.

– Что может побудить граждан участвовать в реализации проекта?

– Главным побудителем, на мой взгляд, является желание человека на деле включиться в решение задачи увеличения населения России. Не считая, что этим должно заниматься только государство, а ответив себе на вопрос: что лично я способен сделать? Финансово мое положение не ухудшится, а морально готов? Пусть благодаря таким, как я, дополнительно родится несколько десятков тысяч детей. Ценность каждого ребенка безмерна. Помогая таким способом появиться на свет еще одному человеку, я обретаю дополнительный смысл собственной жизни. Появляются, помимо родных, дети, которые родились благодаря моему личному содействию в сохранении их жизни, обретению радости материнства той, которая вовремя получила нужную поддержку.

Предлагаемый проект направлен на преодоление женщиной страха перед трудностями материального содержания ребенка, ситуацией, когда она одна ищет способы решения проблем, возникающих как до рождения ребенка, так и в первые годы ухода за ним. У нее появляется уверенность в будущем, внутреннее спокойствие, очень важное для психического развития плода во время беременности и воспитания ребенка после рождения.

Люди, которые проявляют в такой форме гуманизм, могут в будущем создать клуб, члены которого обмениваются опытом сотрудничества с матерями родившихся детей, приобщают к такой форме благотворительности новых людей, ищут новые способы решения острой социально-демографической проблемы страны.

– Как СМИ могут участвовать в реализации проекта?

– Только с помощью СМИ можно набрать нужное количество людей для обращения в учреждения здравоохранения за содействием в агитации женщин воспользоваться новыми возможностями получения материальной и морально-психологической поддержки при сохранении ребенка. Также СМИ обладают возможностями помогать постоянно пополнять банк данных о гражданах, готовых таким способом обеспечить появление новой жизни.

Являясь почетным профессором Уральского федерального университета, имею доход, позволяющий включиться в реализацию этого проекта в Свердловской области. Готовые присоединиться могут обратиться с предложениями на почту: Novdar24@mail.ru Попробуем начать в Год Семьи совместными усилиями способствовать решению важной демографической задачи России.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube