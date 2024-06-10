Усыплять, ставить на учет или… Как в Екатеринбурге решат проблему с бездомными животными

Уральские зоозащитники в конце мая были встревожены заявлениями городских властей, которые попросили у области дать разрешение усыплять агрессивных собак. По закону, регионы сами должны решать, можно ли проводить эвтаназию животных, потенциально опасных для человека. Кого все-таки будут усыплять, как мэрия намерена решить проблему бездомных животных и – главное – как заставить отвечать недобросовестных хозяев, благодаря которым и появляются на улице безнадзорные животные. Об этом «Новый День» поговорил с председателем комитета по экологии Игорем Русиновым.

– Есть какая-то понятная цифра, сколько вообще в Екатеринбурге бездомных собак?

– Мы можем говорить только о том, сколько отлавливаем, ежегодно это порядка 800 собак без владельцев.

– Но бездомных же наверняка больше, чем отлавливают?

– Такую статистику мы не ведем, механизмов подсчета нет и полномочий тоже. Могу лишь сказать, что из 800 отловленных пристраивается порядка 600.

– А остальные? На пожизненном содержании?

Как правило, на всю жизнь помещают в приют лишь небольшое число и только тех, кто проявляет немотивированную агрессию. Допустим, за 2023 год таких животных было 44. Остальные были выпущены в ту среду обитания, где они были пойманы, – это требование федерального закона.

– Есть ощущение, что работает он не очень. Вот последний случай нападения собак на людей у госпиталя на Широкой Речке. В числе нападавших были собаки с бирками, то есть те, кого комиссия признала неагрессивными…

– Да, предполагается, что те животные, которые были признаны неагрессивными, не будут проявлять агрессию по отношению к людям. Но по факту мы фиксируем, что в стаях они могут вести себя иначе. Стаи встречаются крупные и неоднородные, в них есть особи как чипированные, так и нет.

Факт есть, жалобы на маркированных животных есть, и мы возвращаемся к тому, что, когда к нам поступает заявка о собаках, которые проявляют агрессию к людям, мы должны забирать всех. Потому что часто невозможно установить, какое именно животное проявило агрессию. Безусловно, мы действуем гуманными способами, но все-таки у нас в приоритете – жизнь и здоровье наших граждан.

– Защитники животных выступили против идеи эвтаназии животных, проявляющих немотивированную агрессию к человеку. Хотелось бы еще раз прояснить позицию властей.

– На уровне нашего субъекта это не предусмотрено. Только тогда, когда у животного есть заболевание, причиняющее ему страдания. Других вариантов никаких не может быть сейчас. Ряд субъектов РФ такую инициативу приняли, но вместе с тем, несколько дел рассматриваются в Верховном суде – где-то органы прокуратуры вышли, где-то общественные организации – обжалуют эти нормативные акты [которые разрешают эвтаназию агрессивных собак].

– Хорошо, но куда тогда забирать этих агрессивных животных? Приютов катастрофически мало.

– Приют у «Спецавтобазы», безусловно, имеет лимиты. Но не было такого случая, чтобы он был переполнен, и «Спецавтобаза» говорила: «Нам некуда везти животных». Здесь надо отметить огромную помощь фонда «Зоозащита» в пристройстве собак. Например, раз в месяц проходит День открытых дверей, следующий будет 29 июня в 14:00, можно прийти на «Спецавтобазу», пообщаться с собаками, погулять, покормить, взять себе домой.

– Но если вернуться к цифрам, 800 отловленных собак в год – не мало? Это реальная потребность города или все ограничено деньгами, выделяемыми на отлов?

– Отлов – это ведь вынужденная мера, причина появления собак и того, что они в стаи сбиваются, все-таки другая – люди ведут себя неправильно по отношению к своим домашним питомцам. Выкидывают, оставляют на улице. Примеров, когда животное остается без хозяина, много, и мы сейчас пробуем с областным Департаментом ветеринарии выработать какой-то алгоритм, чтобы все-таки была программа учета животных. То есть если семья приняла животное из приюта, то будет привязка животное-владелец. Если потом мы увидим это животное на улице, допустим, будет условно какой-то номер на собаке, мы сможем соотнести, что этот конкретный владелец допустил ситуацию, и на него уже административно воздействовать.

– Как-то несправедливо получается: за теми, кто взял из приюта, следят, а остальные? Те, кто берут хоть в питомниках, хоть у «разведенцев»?

– Мы говорим о том, что эта система учета будет касаться всех животных домашних в принципе.

– Не очень понятен механизм, в таком случае. Как обязать регистрировать животное, взятое, к примеру, через объявление «Отдам в добрые руки».

– На самом деле практика есть, например, в Московской области. Там есть единая база, куда стекают данные от заводчиков, приютов, частных и государственных, волонтерских движений. Все пристройство идет через единую структуру – в нашей области это может быть департамент ветеринарии, а контроль вести через ветеринарные подстанции. Идея примерно такая.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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