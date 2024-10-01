Огневушка, Синюшка и Вонюшка: к релизу готовится игра «Сердце Урала. Следом за Бажовым»

Фокус современной массовой культуры в России в последние несколько лет ощутимо сместился в сторону отечественной айдентики. Подтверждение этому мы видим и в литературе, и в кино, и в анимации, и в компьютерных играх. «Сердце Урала. Следом за Бажовым» – новый проект, который позволит игрокам погрузиться в знакомый с детства мир персонажей, созданных уральским сказителем. Подробнее об игре «Новому Дню» рассказал ее разработчик, писатель, сценарист, программист, геймдизайнер, руководитель культурно-продюсерского центра «ААА» Владимир Шашорин.

– Владимир, расскажите, как появилась идея игры, было ли это случайностью?

– Это план, и я его придерживаюсь уже больше года с момента, как публично обещал жителям Урала и не только, что с командой Aeroplane Games мы будем делать игры про Екатеринбург.

Поскольку сказы Бажова я изучаю с детства, а повесть «Зелёная кобылка» – моя любимая из автобиографических писательских, разработка проекта на базе его творчества выглядит крайне логичной, особенно в парадигме развития современной культуры, ведь сюжетные интеллектуальные ролевые компьютерные игры – давно уже новый вид искусства: комплементарно-компиляционный, который невозможно игнорировать.

– Есть ли заказ или помощь со стороны государства?

– От государства есть недвусмысленный запрос на игры по фольклору и про культуру России. Яркий пример поддержки – проект «Коловрат» о рязанском воеводе Евпатии, сражавшемся с Батыем, в разработке я принял участие и как фольклорист, и как сценарист, и как грантрайтер. Проект выиграл уже 9 млн финансирования.

– Расскажите о команде, которая работает над игрой по мотивам сказа Бажова.

– Для выполнения этой задачи были выбраны лучшие специалисты, знакомые с регионом, потому что жили и живут в нем. Из Тюмени прямиком Анна и Полина Слядовские, 3D-моделер и геолог – это творческий сестринский тандем курирует студенток Государственного университета просвещения, Марию Губань и Дарью Минину. Они вместе воссоздают в виртуальном пространстве соляную шахту под Екатеринбургом, где разворачивается действие игры. Программист Геннадий Вахрушев, специально переехавший в Екатеринбург из Перми для разработки. Ирина Давлетбаева из Миасса, вдохновляющая и визуализирующая персонажей игры: Огневушку, Синюшку и Вонюшку (авторский, но при этом и фольклорный очень!).

– В чем концепция игры, как будет проходить игровой процесс?

– Отвечает на этот вопрос наш тизер. Но я расскажу подробнее. Героиня – начинающий блогер Ариадна (в честь греческой царевны, обладательницы путеводной нити), которая обожает сказы, сказки и сказания, на годовщину Павла Бажова идет из Сысерти в Екатеринбург, снимая материалы для ролика о самом талантливом уральском писателе, которому исполнилось 145 лет. По пути ей попадается пугающий провал на обочине дороги. Бесшабашная девица туда забирается, чтобы поснимать экстремальный материал. И приходит в себя уже в давно запечатанной шахте, где соль добывать перестали из-за переизбытка метана, во всяком случае, такова официальная версия. Там героине приходится бросить вызов Хозяйке Урала, не желающей ее отпускать, и встретиться с отнюдь не самыми дружелюбными обитателями подземелья, которых описал в сказах Павел Бажов: от Бабки Синюшки в заболоченной штольне до Великого Полоза, дарящего героине дочерей змеевок, чтобы соблазнить. Их всех придется уговорить, обхитрить или умилостивить, а потом разгадать головоломки, используя добываемое волшебство наравне с наукой, чтобы выбраться на поверхность, а не сгинуть в древних забытых пещерах, куда не ступала нога человека…

– На игроков какого возраста и уровня образования она рассчитана?

– Опыт и анализ запросов населения показывает, что головоломки, фольклор и минералы любят не только дети, но и их любознательные и азартные мамы – основная аудитория, которой очень нравится путешествовать, не выходя из дома.

Также, поскольку я сам инвалид-спинальник, дополнительной аудиторией станут люди со схожими проблемами здоровья, поскольку для их нужд в игре будет реализовано специальное управление одной только мышью или одной только клавиатурой для максимального удобства.

– Насколько близок будет сюжет игры к сказам Бажова?

– Он является прямым продолжением, поскольку повествование строится на идее развития образов персонажей. Например, Огневушка подросла ментально за 100 лет, хоть и не изменилась почти физически. То есть стала тинейджером со всеми из этого вытекающими потребностями и проблемами. Ей невмоготу сидеть в недрах, и хочется к людям, мир посмотреть, себя показать. Но нельзя, ибо мамка ее Азовка запрещает. И об этом будет личная история.

– На каких платформах она будет реализована?

– Мы ориентируемся в первую очередь на российскую аудиторию, которая поймет культурные посылы, заложенные в проект. Именно поэтому сначала игра выйдет в VK-Play. Затем в Steam – для охвата мировой аудитории.

– На какой стадии проект сейчас, когда ждать релиз?

– Мы сейчас прототипируем проект. Предполагаем выпустить демо 24.11.24. Для разработки культурно-массового продукта планируется получить грант при поддержке Музея камнерезного искусства, с администрацией которого переговоры ведутся уже месяц.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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