На радуге. Как в Екатеринбурге хоронят домашних питомцев (ФОТО, ВИДЕО)

Каждый хозяин рано или поздно сталкивается со смертью своего питомца – но немногие знают, что делать дальше и как правильно организовать похороны. Что грозит тем, кто не кремирует умерших хвостатых друзей, а также куда отправляются питомцы после смерти, почему на их памятниках никогда не ставят кресты и какую судьбу пережила ручная львица, рассказал «Новому Дню» директор кладбища домашних животных «Сад памяти» Владимир Сурмин.

– «Сад памяти» – это единственное место в Екатеринбурге, где можно похоронить питомцев?

– Да, это единственное кладбище не только Екатеринбурге, но и во всей Свердловской области, где можно официально захоронить прах умершего животного – либо в землю, либо в специальные колумбарные ячейки.

– Почему можно хоронить только прах питомца?

– Закон запрещает захоронение тел животных из-за риска распространения инфекций, экологических причин. Поэтому самостоятельное захоронение питомца возможно только после кремации: сначала животное кремируют, а затем прах помещают в урну и хоронят. Владельцы могут выбрать – захоронить урну с прахом на собственном участке или даче, либо воспользоваться местом на нашем кладбище.

– Что можно делать с прахом, если хозяева решили забрать его, но не хотят хоронить в земле?

– Прах не имеет запаха и безопасен для хранения дома. Многие владельцы решаются развеять его там, где их питомцы гуляли и жили. Кто-то хранит урну дома. Прах даже можно использовать как удобрение – он абсолютно безвреден для природы.

– Какие штрафы предусмотрены за незаконное захоронение животных?

– За незаконное захоронение физические лица могут быть оштрафованы на сумму до 50 тысяч рублей, а юридические – от 400 до 700 тысяч рублей.

– Какие захоронения пользуются большей популярностью: в земле или в колумбарии?

– По числу захоронений в земле больше, однако многие предпочитают колумбарии. Там можно не просто оставить урну: владельцы приходят, открывают ячейку своим ключом, берут урну в руки, кладут рядом фотографии и любимые вещи питомца – поводок, ошейник, игрушки или мисочки. В земле же обычно просто захоранивают прах, ставят памятник или табличку – это более традиционно, но менее эмоционально.

– Сколько стоит похоронить питомца и сколько приходится платить за аренду ячейки?

– За каждое место захоронения у нас взимается единоразовый платеж – будь то земля, колумбарная ячейка или радужная поляна. Например, похороны в земле стоят 12 тысяч рублей, а на радужной поляне – 30 тысяч. Помимо этого, начиная со второго года, владельцы оплачивают ежегодную аренду в размере двух тысяч рублей. Эти средства в основном идут на содержание территории: обработку от клещей, уборку снега, покос травы, зарплату охранникам.

– Что происходит, если люди перестают платить аренду?

– Бывали случаи, когда пожилые хозяева делали захоронение, а потом переставали платить. Обычно мы не трогаем такие захоронения и оставляем их на месте, так как не знаем дальнейшей судьбы владельцев. Но есть и те, кто сознательно не платит, но при этом навещает своих питомцев, стараясь не попадаться на глаза. В таких случаях другие неравнодушные посетители иногда помогают с оплатой. Конечно, мы сохраняем все как есть, но с точки зрения владельцев это не совсем честно.

– Если у хозяина было несколько животных, он может их похоронить в одном месте?

– Да, в ячейку, например, можно поместить столько урн, сколько туда влезет. Мы также сотрудничаем с приютами, которые размещают у нас урны с прахом нескольких животных – иногда по пять или восемь штук в одной ячейке. Это удобный и экономичный способ сохранить память о многих питомцах рядом.

– Как в таких случаях тогда выплачивается аренда?

– Люди платят только за одно место захоронения – то есть это те же две тысячи рублей в год.

– На кладбище много кошек и собак. А есть здесь необычные животные?

– К нам привозили на кремацию и захоронение игуан, змей, попугаев, кроликов, хомячков. Также помимо привычных питомцев, у нас похоронены несколько лошадей и даже львица. Люди любят самых разных животных, и эта любовь ничем не отличается – будь то котенок или экзотическая змея.

– Но львица – это ведь не домашнее животное? Как она оказалась здесь?

– Она была в частных руках. Знаю, когда ее перевозили на поезде, проводники заметили, что животное было истощено, вызвали полицию и волонтеров. Ее забрали у хозяев, пытались спасти, но, к сожалению, она умерла. После этого нам привезли ее на кремацию, и здесь ее похоронили на пожертвование. Она молодая была, года четыре.

– А какие животные у вас самые долгоживущие?

– Самая долгоживущая была кошка по кличке Даша. Ей было 26 лет, она похоронена на радужной поляне. Это рекорд не только среди кошек, а среди всех животных, захороненных у нас на территории.

– Как часто люди приходят на кладбище, чтобы навестить своих питомцев?

– В будние дни, конечно, посещений меньше – многие заняты работой. А вот в выходные сюда приезжает много людей: кто-то меняет цветы, протирает памятники, кто-то просто приходит провести время, погладить табличку или памятник. Некоторые навещают колумбарные ячейки, достают урны с прахом, держат их в руках, вспоминают счастливые моменты, связанные с питомцами.

– Бывали ли случаи, когда хозяева хотели, чтобы их питомцы были похоронены рядом с ними?

– Такое действительно случалось. К нам приезжали люди, кремировали животного, забирали его прах и говорили, что похоронят питомца рядом с хозяином. То есть животное пережило своего владельца.

– Какие памятники устанавливают на могилках питомцев? Почему на них никогда нет крестов?

– Считается, что животные не относятся к православной вере, поэтому кресты на памятниках не устанавливают, а гравировки с крестами запрещены. Раньше у нас были памятники в виде больших домиков, напоминающих «кошкин дом», но они получались слишком крупными и громоздкими, поэтому от таких форм отказались. Сейчас у нас есть более компактные и аккуратные домики, которые смотрятся эстетично и не занимают много места. Кроме домиков, на территории можно установить памятники различных форм и размеров. Многие владельцы заказывают уникальные скульптуры. Например, у нас есть одна из самых заметных – памятник двум собакам Джесси и Гансу.

– Этот памятник посвящен каким-то известным животным? Есть ли на кладбище аллея героев?

– Были ли эти умершие животные героями – нам неизвестно. Но аллеи героев у нас нет. Что касается памятника Джесси и Гансу, то эти собаки принадлежали семье, которая владела большим участком земли – около четырех гектаров, где питомцы жили на вольных хлебах, свободно бегали и гуляли. Ганс ушел из жизни 8 октября 2023 года и был похоронен здесь. Через месяц хозяйка позвонила и сообщила, что Джесси очень скучала и тоже ушла. Тогда женщина решила увековечить память своих любимых питомцев и заказала две скульптуры в натуральную величину.

– Рядом с колумбариями есть еще один памятник…

– Это один из первых памятников – каменная скульптура йоркширского терьера по кличке Жора. Она тоже выполнена в натуральную величину.

– Приходят ли люди поминать своих питомцев?

– Приходят регулярно, приносят любимые лакомства своих животных – кто-то кладет косточки, кто-то конфетки, кто-то сухой или влажный корм. Все это оставляют на памятниках или рядом с могилами, чтобы почтить память.

– Похороны проходят иначе, чем у людей? Они более скромные?

– Да, конечно, немного по-другому. Но суть та же: человек выбирает место, мы делаем могилку в его присутствии. Хозяин приносит урну и сам ее помещает в землю. Кто-то традиционно бросает горсточку земли, кто-то – нет. В землю кладется только урна – она небольшая, как и сама могилка. Поэтому никаких других предметов, например, еловых веток, внутрь не кладем. Но если есть личные вещи, то предлагаем положить их сверху.

– Почему кладбище оформлено в радужной тематике?

– Существует красивое поверье, что после смерти животные попадают на радугу – туда, где им спокойно и хорошо. Поэтому мы решили оформить все в этой тематике: колумбарные ячейки и радужная поляна окрашены в яркие цвета. Это создает особую атмосферу надежды и света, которую мы стараемся поддерживать.

Екатеринбург, Дарья Деменева, Степан Фатхиев

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