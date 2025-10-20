Как проходят поиски пропавших людей и как не пропасть самому – рассказывает поисковик

За 2025 год аварийно-спасательное подразделение «РМК Поиск» провело более ста операций по поиску пропавших людей. Многие из них терялись в лесу – уходили на прогулку, за ягодами и грибами, но домой сами вернуться не могли. Инструктор подразделения Илья Доня рассказал «Новому Дню» об итогах летних поисков, подготовке к зимнему сезону, а также дал советы, как обезопасить себя и своих близких от риска потеряться.

– Лето 2025 года – это первый полноценный сезон работы вашего подразделения. Сколько выездов было совершено за этот период?

– С момента создания подразделения (с 20 марта 2025 года, – прим. ред.) сотрудники «РМК Поиск» выезжали на происшествия 242 раза, проведено 115 поисковых операций. В результате подразделением было найдено 30 человек, из них – 15 дети. Здесь нужно разделять поиски в лесу и поиски в городе. У каждого вида поисков своя специфика. В нашем подразделении есть специалисты, ориентированные на поиски в городе, я же специализируюсь на поисках в лесу, мне они интереснее.

– Как часто проходят поиски в лесу?

– Они имеют четко выраженную сезонность. Понятно, в зимние месяцы люди в лесу практически не теряются: холодно, темно, делать там нечего. Основной пик поисков выпадает на июль, август и сентябрь. Частота случаев пропажи зависит и от погоды. Если сентябрь теплый, сухой или богатый на грибы и ягоды, в лес отправляется множество людей. В такие месяцы мы можем получать по несколько заявок в день.

– За грибами и ягодами нередко отправляются бабушки и дедушки. Много ли среди потерявшихся пожилых людей?

– Потеряться может любой человек – это в основном зависит не от возраста, а от навыков людей. Теряются и люди старшего поколения, и зрелого возраста. Те, кто умеет пользоваться спутниковой навигацией, не попадают в эту статистику – они либо не теряются, либо сами находят выход. У пожилых бывают проблемы с деменцией, когда с возрастом падает активность мозга. Бывает, человек с психическими отклонениями уходит в лес, родственники его находят, а он снова теряется. Яркий пример – это поиски на Исети. В августе дедушка ушел из дома в лес, и его не могли найти. Это не первый случай его пропажи: дедушку уже находили в городе. Насколько мне известно, его так до сих пор не нашли.

– Сколько времени обычно занимает поиск?

– Время поиска зависит от ситуации, он может занимать и 5 минут. Например, ты говоришь человеку по телефону: «Попробуйте сбросить звонок и прислушаться – слышны ли голоса или шум дороги?» Человек выключает телефон, начинает внимательно слушать, смотреть, и вдруг обнаруживает, что в 300 метрах от него автодорога. Через 3 минуты набирает: «Спасибо, я нашелся!» То есть такие случаи, когда даже выезжать не приходится: около 30% потерявшихся можно вывести просто по телефону.

Бывают поиски, которые вообще не закончены, потому что человека не находят. Иногда пропавших находят через много-много лет. В большинстве случаев люди блуждают в течение одного-трех дней, потом у них заканчиваются силы, они остаются на одном месте, и уже тогда у спасателей получается найти пропавших. Все зависит от поведения людей.

– Какие действия пропавшего усугубляют его положение?

– Есть такое понятие – последняя достоверная точка наблюдения в поиске. Это место, где пропавшего точно видели в последний раз. Когда планируется поисковая операция, все поиски начинаются с этой точки. А пропавший человек считает, что он сможет выйти самостоятельно, и начинает бродить – а спасатели за ним бегают. В моей профессии есть история, когда две бабушки и дедушка бродили по лесам нашей области три недели. Через две недели дедушка скончался, а еще через неделю бабушки смогли выйти к людям. Все это время шел поиск. Вывод – не удаляйтесь от точки, где вы потерялись.

– Сейчас середина осени. Как меняется ситуация с наступлением холодов?

– За осень мы провели 27 поисковых операций, 19 человек было найдено. Естественно, в теплую, сухую погоду искать проще. В холод или в дождь, когда земля сыреет, работать тяжелее, в первую очередь, физически. Зимой тоже есть поводы для спасательных работ: люди застревают в лесу на машинах, снегоходах, кто-то может уйти в лес в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Сейчас мы «переобуваемся» на зимнюю резину, приводим в порядок оборудование, достаем теплую одежду. Не менее важна психологическая подготовка. У нас в отряде проходят естественные тренировки, когда мы выезжаем в лес, чтобы поисковики могли освоиться и в случае ЧП не растеряться, быть полезными команде. Зимой мы тоже будем организовывать тренировочные выезды, чтобы люди запоминали определенные правила нахождения в лесу. Например, если ты замерз, то надо что-то с этим делать – просто перетерпеть не получится.

– Давайте аккумулируем все меры предосторожности, которые стоит соблюдать. Как обезопасить себя и своих близких при походе в лес?

– Первое правило – необходимо оставлять кому-то информацию о том, что вы вообще пошли в лес. Иногда случается классическая для нас ситуация. Нам звонят, сообщают о пропаже бабушки. Уточняем, когда пропала, нам отвечают: «Не знаем, мы звонили ей месяц назад».

Второе правило – возьмите с собой необходимое снаряжение, наденьте удобную одежду и обувь. Конечно, идти в лес на каблуках и в вечернем платье – плохая идея. Также нужно взять еду, воду, дождевик – если промокнете, вы быстро замерзнете даже летом. Топ моих рекомендаций – взять телефон и повербанк. Сейчас во многих местах ловит сотовая связь. Было бы идеально, если бы люди научились пользоваться электронными картами – тогда бы меньше людей пропадало. Был случай: стояла пасмурная, туманная погода. Пожилой мужчина потерялся – вышел из своего сада и заблудился. Мы приехали, посигналили, и он нашелся. Оказалось, он находился в пределах слышимости гудка, в 200-300 метрах от сада. Нам нужно было взять у него некоторые данные для отчетности. Вдруг он достает телефон, чуть ли не последней модели (дети подарили). Мы ему говорим: «Отец, ты бы нажал, открыл карту и вышел сам». А он не умеет электронной картой пользоваться. Сейчас практически в каждом телефоне эти карты есть по умолчанию. Самое главное, о чем стоит сказать, – карты могут работать даже без сотовой связи и без интернета, если они предварительно загружены на телефон.

Третье правило – не пытайтесь убегать. Если заблудились, находитесь в этом же районе. Простой пример: участок километр на километр площади равен миллиону квадратных метров. И в каждом таком квадратном метре может находиться человек. Представляете, сколько нужно ресурсов, чтобы этот участок обыскать? Хотелось бы, конечно, сказать: «Ребята, теряйтесь, пожалуйста, всех найдем, это наша работа». Но не получится, не сможем мы всех найти. В пик сезона поступает много заявок – чем их больше, тем меньше сил мы можем выделить на каждый конкретный случай. Поэтому лучше не теряться.

Полина Нигматуллина

