Среда, 25 февраля 2026, 13:04 мск

«В этом и есть прелесть – в моменте». Интервью с художником, чьи картины живут несколько часов

Фото: Леонид Валитов, сообщество ВК «Корт мой холст»

Обычная совковая лопата, морозная ночь и 5 часов работы без сна – так рождаются гигантские картины на снегу, которые живут, пока у дворников не начнется рабочий день. В Екатеринбурге местный художник уже несколько лет радует соседей своим творчеством. О том, какие смыслы вложены в рисунки, как удается ориентироваться в пространстве на огромной площадке и в чем ценность такого временного искусства, рассказал «Новому Дню» создатель снежных картин Леонид Валитов.

Леонид, вы по профессии массажист, но глядя на те шедевры, что вы создаете на снегу, мы можем смело утверждать, что перед нами гениальный художник. Вы где-то учились рисовать? Или это врожденный дар?

– До того как я начал создавать картины на корте, последний раз я что-то рисовал еще на уроках ИЗО. В художественной школе я не учился. Но здесь, на корте, я чувствую себя в своей тарелке. Знаю, что и как делать. Если я попробую что-либо нарисовать на обычной бумаге – у меня ничего не получится.

Где вы черпаете вдохновение для своих работ?

– В интернете – это самый простой и действенный способ. Ищу то, что откликается лично мне. Чаще всего для меня рисунок – это способ выразить конкретную мысль. Обычно я закладываю ее в поэтической форме и публикую под фотографией снежной картины в соцсетях. Это попытка быть услышанным. Сейчас очень много талантливых поэтов, которые теряются в этом потоке. А так появляется шанс, что через визуальный образ человек прочитает и стихи.

Можете привести пример? Что вы пытались донести в последних картинах?

– Из последнего – рисунок Деда Мороза. Я вложил в него свои детские, нереализованные пожелания. То, о чем я попросил бы волшебника сегодня, если бы мог написать ему письмо. Во-первых, я выразил надежды на завершение конфликта Украины и России. Второе пожелание – для тех, кто борется за пополнение своего капитала, чтобы они остановились и обратили внимание на что-то более важное: любовь и сострадание, помощь тем, кто в этом нуждается, заботу. Третье – я понимаю, что прошлого не изменить, но загадал, чтобы мои родители снова стали жить дружно. В этом пожелании я объединил чувства всех, чьи родители расстаются, забывая о переживаниях своих детей. Четвертое – чтобы все бездомные животные обрели дом.

Сколько по времени занимает создание таких рисунков? И как часто вы создаете эти шедевры?

– Я рисую примерно один раз в месяц. А по времени – от 4 до 7 часов. Это зависит от сложности самой картины и от погодных условий. То есть чем больше снега, тем больше работы.

А в какое время суток вы обычно работаете? Ведь днем корт обычно занят.

– Я начинаю рисовать, когда все еще спят – с 3-4 часов ночи.

Вы не устаете, спать не хочется?

– О том, что спать хочется, я и вовсе забываю. Наверное, потому что полностью погружаюсь в процесс, и ничто другое меня уже не отвлекает. Меня иногда просят снять на видео, как я работаю, но в моменте я ни о чем, кроме рисунка, не думаю. Стоит отвлечься – и я могу сделать помарки.

И вам не холодно столько часов работать?

– Когда на улице совсем холодно, я делаю перерывы: иду домой, согреваюсь 15-20 минут и возвращаюсь доделывать работу.

Как вам удается ориентироваться в пространстве, когда вы рисуете? Куда нужно вести все линии? Ведь это не лист А4 перед глазами, а огромная площадка – увидеть целостную картину можно, только поднявшись наверх или отойдя на расстояние.

– Это своего рода квест, именно это меня и подстегивает. Пока я рисую, не вижу, что получается. А потом, поднимаясь наверх, смотрю, насколько точно попал. Но с самого начала я всегда делаю разметку. Без нее пропорции «поплывут», и тогда работу даже стыдно будет показывать. На рисование разметки уходит примерно полчаса.

Какие инструменты нужны для создания таких рисунков?

– Самая обычная совковая лопата. Но я не сразу к ней пришел. До этого я несколько лет пользовался совком для мангала, к которому приделал черенок. Но он сломался, и я решил, что нужен инструмент посерьезнее. Для изящных, тонких линий, например, чтобы прорисовать реснички, я беру специальный ледоруб-скребок либо метлу.

Лучше работать по свежевыпавшему, липкому или слежавшемуся снегу?

– По липкому не очень удобно. Лучше всего по свежевыпавшему. Весной, когда снег тает и становится тяжелым, уже ничего не сделать.

Как соседи относятся к вашей, скажем, ночной работе? Часто за вами наблюдают?

– Уверен, что многие следят за процессом. Я заканчиваю обычно часов в 8-9 утра, так что жаворонки как раз просыпаются и могут еще наблюдать сам процесс. А совы видят уже готовый результат. Я чувствую от соседей огромную поддержку, и это меня еще больше заряжает.

Ваше творчество вызывает очень светлый отклик. Но были ли недовольные?

– В соцсетях среди положительных отзывов иногда встречаются и замечания: если я рисую на заснеженном катке, значит, его не чистят, и он не используется по назначению. В публикациях ведь не уточняют, что я работаю ночью, а утром просто снимаю готовый результат. Также есть и недоверчивые подписчики, которые пишут, что мои картины – результат нескольких минут работы нейросети или фотошоп.

Вы работаете только зимой? Есть ли у вас летние пространства для таких масштабных рисунков?

– До этого три года я жил в Анапе и продолжал рисовать уже на песке. Там пляжи широкие – метров 60, так что спокойно оставалось метров 40-50 для моих рисунков. Но с песком нужно подружиться. Когда я только приехал, пришлось заново налаживать контакт: подбирать влажность, потому что на сухом песке ничего не получается. Инструмент тоже другой: если здесь я работаю лопатой, то на пляже использовал грабли.

А если через час-другой снег завалит рисунок на корте?

– Всегда можно пройтись по уже нарисованным линиям и освежить контур.

Рано или поздно рисунки все равно исчезают естественным путем: где-то влияет погода, где-то сам человек вносит свои коррективы. Вам не жалко, что ваше искусство, скажем, временно, и картины сохраняются лишь в памяти соседей и в памяти телефонов?

– Нет, это естественно. По-другому и быть не может. Надеяться увековечить рисунок на снегу или на песке было бы странно. В этом и есть прелесть – в моменте. Вот он есть, а скоро его уже не будет никогда. Останется только фотография.

Екатеринбург, Дарья Деменева

© 2026, РИА «Новый День»

