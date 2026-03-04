«На сборы 15 минут». В МЧС рассказали, как найти бомбоубежище и что взять с собой

В Свердловской области сегодня прозвучали тревожные сирены – в рамках всероссийской тренировки ГО и ЧС. А на прошлой неделе сигнал «Ракетная опасность» был не учебным. Система оповещения сработала, однако большинство людей продолжали заниматься своими делами: вечером пятницы улицы были полны людьми, автомобилями, общественным транспортом. Между тем алгоритм действий при включении сигнала «Внимание всем!» отрабатывают еще в школе. О том, где спасаться и что взять с собой в качестве «тревожного чемоданчика», «Новому Дню» ранее рассказывал замглавы регионального управления МЧС России по Свердловской области по гражданской обороне и защите населения Евгений Галиев.

– Большинство защитных сооружений строили в советское время, то есть в новых районах бомбоубежищ нет. Куда бежать, например, людям, которые живут в Академическом, в случае чего?

– Есть постановление правительства РФ № 1309, где определены категории граждан и защитные сооружения для них. Население у нас идет в укрытия, заглубленные помещения, подземные пространства, по-простому – подвалы. Требований к ним три: сухой пол, свет, наличие дверей. То есть при получении сигнала «Внимание всем!» нужно включить СМИ, с помощью которых и будет доведена информация о порядке действий. Например, объявлена воздушная тревога. Что люди делают? Берут документы и спускаются в заглубленные помещения, чтобы переждать удар.

– Этому, кажется, еще в школе учили?

– Да, тут практически ничего не поменялось. Кроме одного момента – с 2020 года у нас единый сигнал «Внимание всем!», а раньше были разные на разные ситуации. Сейчас, чтобы узнать, что случилось, нужно включить СМИ и там скажут: воздушная тревога это, химия, радиация или угроза катастрофического затопления. Чтобы люди понимали, что нужно делать.

– Далеко не у всех есть телевизор, а тем более радиоприемник. Что делать, если их нет?

– В таких случаях будет перехват всех каналов связи, и люди обязательно обо всем узнают.

– Вы сказали, что в случае, например, воздушной тревоги, надо взять документы и отправиться в защитное сооружение. Но если ситуация уже произошла или вот-вот произойдет, успеет ли человек узнать, куда ему бежать? И можно ли это сделать заранее?

– Бежать никуда не надо. Если есть паркинг или подвал – нужно спуститься туда, это прописано в постановлении правительства, значит, были какие-то расчеты, этого вполне достаточно.

Но будет правильным заблаговременно узнать, где находится укрытие для жителей дома, если, например, в нем нет подвала или подземного паркинга.

Для этого надо обращаться в администрацию города. Это не секретная информация. Вы пишете: «Я живу по такому-то адресу, где мне укрыться в случае ЧС?». И вам должны ответить в соответствии с планом гражданской обороны, который есть в каждом муниципальном образовании.

– У нас огромное количество людей работают в офисниках, где нет подвалов. Что им делать?

– В таком случае руководитель предприятия также обращается в органы МСУ, а те, также в соответствии с планом ГО, дают ответ. Если администрация не знает, они обращаются к нам – мы такими сведениями располагаем, говорим, что в радиусе 500 метров есть такие-то укрытия. Далее эта информация доводится до руководителя предприятия. И ему нужно заключить договор с предприятием, у которого есть укрытие, что в случае необходимости сотрудники первой организации пользуются защитным сооружением второй.

– Знаю, где рядом с моим домом бомбоубежище, там даже табличка висит. Но в нем сейчас магазин лакокрасочных изделий. Кто это контролирует и проверяет? Ведь в случае ЧС никто не станет склад разгружать и запускать людей, да и не успеет.

– Возможность использования в мирное время защитных сооружений по другому назначению допускается по согласованию с МЧС России, при условии их приведения в готовность в установленные сроки. А вообще организация укрытий для населения – это ответственность органов МСУ. Если кто-то хочет эксплуатировать защитное сооружение, он обращается в ТУ Росимущества, органы местного самоуправления и заключает договор на обслуживание и эксплуатацию. У нас в структуре есть надзорный орган, план проверок на год, который мы согласовываем с прокуратурой, и такие организации проверяем не реже чем раз в пять лет.

– Сколько всего в регионе защитных сооружений?

– Более 3 тысяч.

– На какой срок пребывания они рассчитаны?

– Системы жизнеобеспечения защитных сооружений должны обеспечивать непрерывное пребывание в них укрываемых: в противорадиационных укрытиях и убежищах – в течение 48 часов, в укрытиях – 12 часов, а на АЭС – до 5 суток. Люди укрылись, переждали, например, воздушную тревогу, вышли, а после эвакуировались в безопасные районы.

– Если укрытие может потребоваться на такой срок, то, наверное, что-то помимо документов надо брать с собой? Ведь никто не хранит в подвалах запасы продуктов или воды. А человек 48 часов без воды не проживет.

– Первичный набор – это средства гигиены, запас воды, нескоропортящихся продуктов, аптечка, лучше взять автомобильную, но если человек постоянно принимает какие-то медикаменты, то можно добавить и их, а также вещи и обувь по сезону. И все это должно быть сформировано, по возможности, заранее. Потому что на сборы при воздушной тревоге будет всего 15 минут.

– Является ли Екатеринбургский метрополитен защитным сооружением?

– Он может использоваться для таких целей. Сейчас проводятся расчеты, чтобы знать потребность в защитных сооружениях, и исходя из этой работы мы будем понимать, что, например, да, такая потребность есть – в таком случае будет заключаться договор между администрацией Екатеринбурга и метрополитеном, что подземка может соответствующим образом использоваться.

– В планах по гражданской обороне учитывается специфика региона? Думаю, всем ясно, что у нас маловероятно извержение вулкана, а что более вероятно?

– Да, в плане это все расписано. И порядок действий при радиационной угрозе, так как в регионе есть АЭС, и порядок действий при химической угрозе, и при катастрофическом затоплении и так далее.

– Всему этому учат в школе, а где еще?

– Конечно, подготовка идет по нескольким основным направлениям. Например, органы управления, руководители, губернатор, главы городов – отдельно обучаются. Работающее население – тоже. Вы когда устраиваетесь на работу, с вами руководитель должен провести вводный инструктаж по гражданской обороне, а потом еще раз в год его проводить. Для тех, кто не работает, тоже есть обучение. В каждом муниципальном образовании создаются учебно-консультационные пункты из расчета один пункт на 3 тысячи человек. Это задача администрации города.

– Это проводится в мирное время?

– Да, все делается заблаговременно. И сейчас у нас такие пункты есть, порядка 200 в Свердловской области. Они на 100% перекрывают потребность, мы их проверяем. Так что если люди не знают о своих действиях во время ЧС, нужно обратиться в органы местного самоуправления, и там все им покажут и расскажут.

Екатеринбург, Елена Сычева

