«Произошло обнуление классической коллизии «свобода в обмен на безопасность». Авторская колонка политконсультанта Андрея Перлы

Ограничительные меры, введенные в России из-за пандемии коронавируса нового типа, многих раздражают. Некоторые считают, что «обнулились» их конституционные права – право на свободу и личную неприкосновенность, право на неприкосновенность частной жизни, право на свободу передвижения и т.д. Политконсультант Андрей Перла считает, что проблема – в другом.

«Я думаю, что проблема не в нарушении Конституций всех стран, где они есть (Россия, как обычно, идет за западными учителями, и в ковидлопомешательтве тоже) Произошло обнуление классической коллизии «свобода в обмен на безопасность». Обнуление, потому что свободами пожертвовали в связи с ложной, симулированной угрозой. Не угрозой гибели всех или большинства. Не смертельной угрозой для каждого. Мало того. И свободами пожертвовали – тоже симулированными. Или, скорее, неосознанными? Теми, которые есть не в актуальной реальности граждан, а только на бумаге. И дело тут не только в том, что Конституцию в России мало кто читал. Но и в том, что нет никаких свобод как всем известных и понятных ценностей. А есть только разрешенное начальством поведение. Сегодня такое разрешено, завтра другое. В России, в Бразилии, в Канаде... везде».

Екатеринбург. Другие новости 22.05.20

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