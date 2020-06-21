«Никакие деньги, никакие лозунги не могут компенсировать то, что испытывают люди в белых халатах», – колонка главврача ковидной больницы в день медработника

Сегодня в России отмечают День медицинского работника – профессиональный праздник врачей, медсестер и медбратьев, младшего персонала традиционно празднуют в третье воскресенья июня. Но из-за ситуации с коронавирусом многим медикам не до веселья. Об этом в колонке пишет читатель «Нового Дня», главный врач Областной наркологической больницы, перепрофилированной под ковидарий, главный нарколог УрФО Антон Поддубный.

«День медицинского работника. День людей в белых халатах. Для меня, для нашей больницы – это один из важнейших праздников. Это тот праздник, который мы празднуем с коллегами всегда! Как Новый год. Всегда собираемся вместе. У нас больница пусть и небольшая по количеству коек, но очень разбросана географически, и возможность собраться всем сотрудникам выпадает нечасто, дважды в год – как раз на Новый год и на День медицинского работника.

Но в этом году мы не смогли собраться с коллегами по нескольким причинам. Во-первых, мы – ковидный госпиталь, развернуто 110 коек для лечения больных с коронавирусной пневмонией. Во-вторых, тяжелые времена, из-за распространения коронавируса нельзя собираться большой компанией. В-третьих, нет ощущения праздника. Не то время, когда хочется отмечать. Хочется одного – спокойной работы. Работы с пациентами, которым мы нужны. Все сотрудники всех больниц устали очень, я это знаю лично. И никакие деньги, никакие лозунги не могут компенсировать то, что испытывают люди в белых халатах. Многие наши «непрофильные» пациенты видят в нас врагов за то, что мы их держим в больнице, за то, что мы им не позволяем «роллы и пиццу» заказать, за то, что «домашние пирожки нельзя передать»… Идут постоянные жалобы на действия сотрудников во все возможные уровни власти. Это очень обидно, ведь все, что делается – ради их же безопасности, инфекционной безопасности.

Хочу обратиться ко всем людям, которые прочитают это сегодня: доверьтесь доктору, он хочет вам помочь! Поймите, мы хотим вам только здоровья! Все, что назначаем, делаем – это все во благо вам. Если врачей не будет, если всех их накажут и отстранят от работы (как многие хотят), то кто будет лечить?

Коллеги, здоровья всем нам, физического, психического! Берегите себя! Мир уже никогда не будет прежним, отношение к человеку в белом халате обязательно поменяется. Люди поймут, что мы не оказываем услуги, мы спасаем жизни».

Екатеринбург. Другие новости 20.06.20

«Урал» проиграл «Рубину» в первом матче после коронавирусной паузы в чемпионате. / Церковный раскол, зеленый протест и судебные претензии журналиста-провокатора – итоги недели РИА «Новый День». / В Екатеринбурге прошла генеральная репетиция парада Победы (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»