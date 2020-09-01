Как герои Крапивина попадают в «сказочные» измерения? Авторская колонка филолога Елены Соловьевой

Сегодня утром ушел из жизни один из самых любимых в нашей стране детских писателей Владислав Петрович Крапивин. Екатеринбуржцы делятся своими воспоминаниями об авторе и впечатлениями, которые на них в разное время произвели его книги. «Новый День» приводит одно из них – руководителя отдела культурно-массовых коммуникаций СОУНБ им. В.Г. Белинского Елены Соловьевой.

«Ушёл Владислав Петрович Крапивин, один из самых любимых моих писателей. Этот текст о нём, сделанный несколько лет назад. Светлая, светлая память.

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Перечитала «Голубятню на желтой поляне» Владислава Крапивина. Первый раз я ее читала лет двадцать, а то и больше назад. И с тех баснословных времен в памяти почему-то осталось ощущение солнечной осени, городской парк и гипсовая скульптура, с которой что-то было не так. А теперь вдруг к своему удивлению и удовольствию я обнаруживаю совсем другую – сложноустроенную книгу, где действие разворачивается аж в трех временных измерениях. И где, кроме солнца, есть вещи по-настоящему страшные. «…Это кончилось. Улица привела к маленькому кладбищу над обрывом. Толпа растеклась под черными, очень высокими деревьями, окружила то место, где, кажется, была могила. Колыбельная все еще звучала, но тихо, без слов, будто люди пели, не разжимая губ».

Так-то я не большой любитель фантастики, если речь не идет о Брэдбери, но тут все тактично и осторожно выписано. С большим мастерством, от которого отвыкаешь, просматривая промышленные объемы нынешнего детско-подросткового чтива. Но главное – я вдруг понимаю, сколько у Крапивина вещей, которые я всегда считала абсолютно своими: ощущение близкого моря; города и башни, построенные из ракушечника; пустыри, заросшие сорняками – белоцветом, «бабкиными бусами», сурепкой, откуда так легко начинать самые невообразимые путешествия; старые дачные поезда, деревянные шпалы, веранды с цветными стеклами.

Чудеса Крапивина не придуманные, они происходят естественно, являясь продолжением внутренних свойств предметов и состояний, волшебством наделенных. Например: есть вещи, вокруг которых в разных странах и у разных авторов чудеса локализуются – веера, калейдоскопы, солнечные часы, часы с маятником, музыкальные шкатулки и другое, если подумать. То есть, если есть такая вещь – сказка случится, или, наоборот, в сказках часто случаются такие вещи. Это как порталы.

Как герои Крапивина попадают в «сказочные» измерения? Через кладовку при спортивном зале, где хранятся маты, мячи и прочий инвентарь. По неприметной улице в дачном поселке средней полосы, которая вдруг обрывается к морю. Конечно, на старой электричке – именно она «прошивает» все три пространства в «Голубятне на желтой поляне», замыкая роман-трилогию и время в кольцо. Там в самом начале главный герой открывает дверь своего звездолета и попадает в солнечные полосы, ложащиеся на деревянный пол. Лето чьего-то детства, похожее на земное, похожее на его детство, вечное детство всех. Но мне кажется, что когда я снова открою эту книгу лет через десять, она опять будет другой. Совсем другой, хотя в тексте и слова не поменяется».

Екатеринбург. Другие новости 01.09.20

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