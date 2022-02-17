«Партия войны» в России не проиграла, потому что в России нет «партии войны». Авторская колонка

Очередной прогноз западных СМИ о вторжении России на Украину 16 февраля оказался фейком. И это закономерно, так как в РФ нет ни одной ярко выраженной силы, которая хотела бы начала большой войны. В то же время Россия всегда оставляет за собой право защищать русских людей, в том числе и на Украине. Такое мнение высказал журналист и политконсультант Андрей Перла в разговоре с изданием PublicO.

«Партия войны» в России не проиграла, потому что в России нет «партии войны». Нет сколько-нибудь влиятельной политической группы, которая в сложившихся обстоятельствах выступала бы за большую войну. Ни во власти, ни в политике нет людей, кроме разве что сумасшедших, которые бы хотели, чтобы Россия вступила в войну с Западом или с Востоком.

Сама политическая природа России такова, что война воспринимается как ужасное зло. Россия может вести войну, но только оборонительную, защищаясь. Это часть нашей политической природы.

Вся российская политическая мифология, все восприятие отечественной истории говорит об этом.

Но это не значит, что Россия не может посылать свои войска в разные страны. Правда, и в этом случае обоснование такого направления войск – это всегда защита России, а не нападение на другую сторону.

Россия ни при каких обстоятельствах не может напасть на Украину, в противном случае она перестанет быть Россией. Но защищать при этом русских людей, в том числе, на Украине, и военными средствами, она оставляет за собой право.

В США традиционно считается, что «партия войны» есть, но в нынешнем политикуме вряд ли найдутся люди, которые хотели бы, чтобы США воевали с Россией, при этом неважно для чего или за что.

Хотя в Демократической партии США есть большое количество влиятельных политиков, которые полагают, что угрозы войны и эскалация напряженности могут быть выгодны Америке. Именно эту программу эти политики и реализуют. Они угрожают не России, а своему обществу войной, реализуя внутриполитические установки и интересы. Угроза войны для них – инструмент, но действительно, всерьез, воевать никто не собирается.

Если же в результате действий этой «партии» война действительно разразилась бы или разразится в будущем, то главное, что они будут делать, – стремиться избежать участия США в этой войне, и они успешно такую программу реализуют.

Что касается статьи Владислава Суркова о «похабном» мире, то Сурков – один из очень немногих людей в российском политикуме, которые считают, что при некоторых обстоятельствах война все-таки является не злом, а определенным благом. В своей короткой статье он манифестирует, что Россия не может оставаться империей в нынешних своих границах, что природа России требует, чтобы западные ее границы проходили гораздо западнее, чем сейчас, когда западная граница России – это едва ли не допетровская Русь в тот момент, когда мы только-только отбили у поляков Смоленск.

В границах России должна находиться, как минимум, левобережная Украина, как при царе Алексее Михайловиче. Да и между РФ и Польшей не должно находиться никакого другого государства, это исторически правильно. Так я понял статью В.Ю. Суркова.

Он справедливо уподобляет нынешнюю политическую коллизию той, которая сложилась в 1918 году после «похабного» Брестского мира; считает, что нынешняя Россия – сильная Россия, одна из трех сохранившихся великих держав. Поэтому она никак не может удовлетворяться внезапно возникшими условиями «похабного» мира 1918 года.

Но даже Владислав Сурков в своей статье не призывает немедленно устанавливать новую западную границу России танковыми колоннами».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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